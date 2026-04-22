Налоговые поступления в бюджет Приамурья выросли на 24 миллиарда рублей

Налоговые поступления в бюджет Приамурья за 2025 год составили 131 миллиард рублей, что больше на 24 миллиарда в сравнении с прошлым годом, доходы выросли за... | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T05:28+0300

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 апр – ПРАЙМ. Налоговые поступления в бюджет Приамурья за 2025 год составили 131 миллиард рублей, что больше на 24 миллиарда в сравнении с прошлым годом, доходы выросли за счет реализации крупных инвестпроектов и добычи золота, сообщает правительство Амурской области. Итоги работы за прошлый год озвучила в ходе встречи с губернатором региона Василием Орловым руководитель управления Федеральной налоговой службы по Амурской области Ольга Лоскутова. "Порядка 131 миллиарда рублей налогов поступило в областной и местные бюджеты за 2025 год. При этом областной бюджет получил на 24 миллиарда рублей больше, чем годом ранее. Доходы увеличились, в первую очередь, благодаря реализации крупных инвестиционных проектов, а также добыче золота", - говорится в сообщении. Среди важных результатов отмечены введение упрощенного порядка получения социальных налоговых вычетов. С прошлого года более пяти тысяч амурчан смогли получить вычеты за лечение, обучение и спорт без заполнения деклараций и лишних документов, а срок оказания услуги сократился с 90 до девяти дней. Также в регионе начал действовать закон об автоматизированной упрощенной системе налогообложения, что уже повысило налоговую базу в туристической отрасли и помогло сократить неформальную занятость в торговле, общепите и смежных сферах. Увеличилось количество объектов, включенных в перечень коммерческой недвижимости. Как отметил глава региона, в ближайшие годы главными точками роста для налоговых поступлений в бюджет станет работа с золотодобывающими предприятиями, крупными газовыми проектами и компаниями туристической отрасли. "Крупные газовые проекты - АГПЗ и АГХК, которые реализуются в регионе по поручению президента, переходят из стадии строительства в стадию пуско-наладки и запуска производства. Это скажется на динамике налогооблагаемой базы – НДФЛ станет меньше, налога на прибыль - больше", – приводятся в сообщении слова Орлова.

