Налоговые поступления в бюджет Приамурья выросли на 24 миллиарда рублей - 22.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260422/postuplenija-869350366.html
Налоговые поступления в бюджет Приамурья выросли на 24 миллиарда рублей
Налоговые поступления в бюджет Приамурья выросли на 24 миллиарда рублей - 22.04.2026, ПРАЙМ
Налоговые поступления в бюджет Приамурья выросли на 24 миллиарда рублей
Налоговые поступления в бюджет Приамурья за 2025 год составили 131 миллиард рублей, что больше на 24 миллиарда в сравнении с прошлым годом, доходы выросли за... | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T05:28+0300
2026-04-22T05:28+0300
экономика
россия
финансы
амурская область
приамурье
василий орлов
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869350366.jpg?1776824936
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 апр – ПРАЙМ. Налоговые поступления в бюджет Приамурья за 2025 год составили 131 миллиард рублей, что больше на 24 миллиарда в сравнении с прошлым годом, доходы выросли за счет реализации крупных инвестпроектов и добычи золота, сообщает правительство Амурской области. Итоги работы за прошлый год озвучила в ходе встречи с губернатором региона Василием Орловым руководитель управления Федеральной налоговой службы по Амурской области Ольга Лоскутова. "Порядка 131 миллиарда рублей налогов поступило в областной и местные бюджеты за 2025 год. При этом областной бюджет получил на 24 миллиарда рублей больше, чем годом ранее. Доходы увеличились, в первую очередь, благодаря реализации крупных инвестиционных проектов, а также добыче золота", - говорится в сообщении. Среди важных результатов отмечены введение упрощенного порядка получения социальных налоговых вычетов. С прошлого года более пяти тысяч амурчан смогли получить вычеты за лечение, обучение и спорт без заполнения деклараций и лишних документов, а срок оказания услуги сократился с 90 до девяти дней. Также в регионе начал действовать закон об автоматизированной упрощенной системе налогообложения, что уже повысило налоговую базу в туристической отрасли и помогло сократить неформальную занятость в торговле, общепите и смежных сферах. Увеличилось количество объектов, включенных в перечень коммерческой недвижимости. Как отметил глава региона, в ближайшие годы главными точками роста для налоговых поступлений в бюджет станет работа с золотодобывающими предприятиями, крупными газовыми проектами и компаниями туристической отрасли. "Крупные газовые проекты - АГПЗ и АГХК, которые реализуются в регионе по поручению президента, переходят из стадии строительства в стадию пуско-наладки и запуска производства. Это скажется на динамике налогооблагаемой базы – НДФЛ станет меньше, налога на прибыль - больше", – приводятся в сообщении слова Орлова.
амурская область
приамурье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, амурская область, приамурье, василий орлов, фнс россии
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Амурская область, Приамурье, Василий Орлов, ФНС России
05:28 22.04.2026
 
Налоговые поступления в бюджет Приамурья выросли на 24 миллиарда рублей

Налоговые поступления в бюджет Приамурья за 2025 год выросли на 24 миллиарда рублей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 апр – ПРАЙМ. Налоговые поступления в бюджет Приамурья за 2025 год составили 131 миллиард рублей, что больше на 24 миллиарда в сравнении с прошлым годом, доходы выросли за счет реализации крупных инвестпроектов и добычи золота, сообщает правительство Амурской области.
Итоги работы за прошлый год озвучила в ходе встречи с губернатором региона Василием Орловым руководитель управления Федеральной налоговой службы по Амурской области Ольга Лоскутова.
"Порядка 131 миллиарда рублей налогов поступило в областной и местные бюджеты за 2025 год. При этом областной бюджет получил на 24 миллиарда рублей больше, чем годом ранее. Доходы увеличились, в первую очередь, благодаря реализации крупных инвестиционных проектов, а также добыче золота", - говорится в сообщении.
Среди важных результатов отмечены введение упрощенного порядка получения социальных налоговых вычетов. С прошлого года более пяти тысяч амурчан смогли получить вычеты за лечение, обучение и спорт без заполнения деклараций и лишних документов, а срок оказания услуги сократился с 90 до девяти дней.
Также в регионе начал действовать закон об автоматизированной упрощенной системе налогообложения, что уже повысило налоговую базу в туристической отрасли и помогло сократить неформальную занятость в торговле, общепите и смежных сферах. Увеличилось количество объектов, включенных в перечень коммерческой недвижимости.
Как отметил глава региона, в ближайшие годы главными точками роста для налоговых поступлений в бюджет станет работа с золотодобывающими предприятиями, крупными газовыми проектами и компаниями туристической отрасли.
"Крупные газовые проекты - АГПЗ и АГХК, которые реализуются в регионе по поручению президента, переходят из стадии строительства в стадию пуско-наладки и запуска производства. Это скажется на динамике налогооблагаемой базы – НДФЛ станет меньше, налога на прибыль - больше", – приводятся в сообщении слова Орлова.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыАмурская областьПриамурьеВасилий ОрловФНС России
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала