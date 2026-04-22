В ПСБ рассказали о восстановлении рыночного ипотечного кредитования

Полноценное восстановление рыночного ипотечного кредитования станет возможным при снижении ключевой ставки ниже 12%, сообщил в интервью РИА Новости старший...

2026-04-22T04:28+0300

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Полноценное восстановление рыночного ипотечного кредитования станет возможным при снижении ключевой ставки ниже 12%, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев. "Полноценное восстановление рыночного ипотечного кредитования станет возможным при снижении ключевой ставки ниже 12% годовых. Такой уровень обеспечит приемлемые условия для переплаты на стандартном 30-летнем горизонте кредитования", - сказал он. Также Щавелев добавил, что в 2026 году ожидает дальнейшего доминирования программ кредитования с господдержкой – прежде всего семейной ипотеки. При этом доля рыночной ипотеки будет постепенно увеличиваться и составит 20-25%. ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте Банк России снизил ключевую ставку в седьмой раз подряд – до 15%.

