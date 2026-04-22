Путин встретится с новым президентом Сейшельских островов в Москве
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет переговоры с новым президентом Сейшельских островов Патриком Эрмини, который прибыл в Россию с рабочим визитом.
2026-04-22T00:17+0300
МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет переговоры с новым президентом Сейшельских островов Патриком Эрмини, который прибыл в Россию с рабочим визитом.
Лидеры намерены обсудить развитие двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, сообщили ранее в Кремле. Также в повестке будут международные и региональные вопросы.
Экс-спикер парламента Сейшельских островов Эрмини победил во втором туре президентских выборов в октябре минувшего года. В МИД России тогда подтвердили готовность Москвы активно сотрудничать с новыми властями страны для укрепления дружественных российско-сейшельских связей.
Ведущим направлением сотрудничества двух стран является туризм. Между Россией и Сейшелами налажено прямое авиасообщение - "Аэрофлот" выполняет регулярные рейсы на Маэ.
Сейшельские делегации традиционно принимают участие в мероприятиях Форума партнерства Россия – Африка. Этот новый диалоговый формат был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году. Третий саммит пройдет осенью 2026 года в Москве.
Глава МИД России Сергей Лавров в декабре встретился с министром иностранных дел Сейшельских островов Барри Фором на полях министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в Каире. Они обсудили взаимодействие двух стран в ряде ключевых областей с акцентом на реализацию возможных совместных проектов в туризме, рыболовстве, образовании и подготовке кадров по гражданским специальностям.
Позже в беседе с РИА Новости Фор высказал мнение, что Россия имеет потенциал для привлечения ещё большего числа туристов на Сейшельские острова. Министр отметил, что страны могут добиться больших результатов и в рамках торгового партнерства. Стороны также взаимодействуют в сфере морской безопасности, включая борьбу с пиратством.
