Путин встретился с президентом Сейшельских Островов - 22.04.2026, ПРАЙМ
Путин встретился с президентом Сейшельских Островов
МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился с президентом Сейшельских островов Патриком Эрмини в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Эрмини находится в России с рабочим визитом.
С российской стороны в переговорах участвуют замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьер Александр Новак, глава МИД России Сергей Лавров, министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта Андрей Никитин, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, замглавы Минобороны Василий Осьмаков, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Лидеры на переговорах обсудят развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также вопросы международной и региональной проблематики.
Межгосударственные отношения России и Сейшельских Островов
