https://1prime.ru/20260422/putin-869363305.html

Путин встретился с президентом Сейшельских Островов

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Сейшельских островов Патриком Эрмини в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T16:04+0300

политика

россия

мировая экономика

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/16/869363822_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_65fa52e7a2f438168ea6d89ea1adf320.jpg

МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился с президентом Сейшельских островов Патриком Эрмини в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Эрмини находится в России с рабочим визитом. С российской стороны в переговорах участвуют замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьер Александр Новак, глава МИД России Сергей Лавров, министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта Андрей Никитин, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, замглавы Минобороны Василий Осьмаков, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.Лидеры на переговорах обсудят развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также вопросы международной и региональной проблематики.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

