Путин рассказал о росте потока российских туристов на Сейшельские Острова - 22.04.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал о росте потока российских туристов на Сейшельские Острова
2026-04-22T16:16+0300
2026-04-22T16:19+0300
туризм
бизнес
россия
владимир путин
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин рассказал о росте потока российских туристов на Сейшельские Острова

Путин: поток российских туристов на Сейшелы растет, есть перспективы к увеличению

© РИА Новости . Юрий Кочетков
Президент РФ Владимир Путин и президент Сейшельских островов Патрик Эрмини во время встречи в Кремле
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Поток российских туристов на Сейшельские острова растет, есть перспективы к дальнейшему увеличению, заявил президент России Владимир Путин.
"Растет поток туристов Российской Федерации на Сейшельские острова", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Сейшельских островов Патриком Эрмини в Кремле.
Он отметил, что в общем туристическом потоке российские туристы занимают не менее 15%.
"Есть перспективы расширения, увеличения количества наших туристов в вашу страну", - сказал Путин.
Межгосударственные отношения России и Сейшельских Островов
ТуризмБизнесРОССИЯВладимир Путин
 
 
