Путин рассказал о росте потока российских туристов на Сейшельские Острова

Поток российских туристов на Сейшельские острова растет, есть перспективы к дальнейшему увеличению, заявил президент России Владимир Путин. | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T16:16+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Поток российских туристов на Сейшельские острова растет, есть перспективы к дальнейшему увеличению, заявил президент России Владимир Путин. "Растет поток туристов Российской Федерации на Сейшельские острова", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Сейшельских островов Патриком Эрмини в Кремле. Он отметил, что в общем туристическом потоке российские туристы занимают не менее 15%. "Есть перспективы расширения, увеличения количества наших туристов в вашу страну", - сказал Путин.
Путин: поток российских туристов на Сейшелы растет, есть перспективы к увеличению
