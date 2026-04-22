https://1prime.ru/20260422/putin-869376517.html

"Двойная стратегия". Слова Путина вызвали тревогу на Западе

"Двойная стратегия". Слова Путина вызвали тревогу на Западе - 22.04.2026, ПРАЙМ

"Двойная стратегия". Слова Путина вызвали тревогу на Западе

Высказывания Владимира Путина о том, что Россия уверена в достижении целей специальной военной операции на Украине, но не намерена делать громких заявлений,...

2026-04-22T23:10+0300

2026-04-22T23:10+0300

2026-04-22T23:10+0300

мировая экономика

украина

владимир путин

сша

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1a/868650475_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_9fa242c4f0ef30aa32f5225fa57fffb6.jpg

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Высказывания Владимира Путина о том, что Россия уверена в достижении целей специальной военной операции на Украине, но не намерена делать громких заявлений, демонстрируют линию Кремля в переговорах, пишет L'AntiDiplomatico."Москва <…> заявляет о готовности к дипломатическому урегулированию, но на четко обозначенных условиях. При отсутствии соглашения они готовы продолжать военную операцию до достижения поставленных целей. В этом контексте слова Путина, по сути, обозначают двойную стратегию: избегать излишне громких заявлений на публике, одновременно укрепляя позиции на земле с расчетом превратить военные успехи в переговорное преимущество", — говорится в публикации.По оценке издания, слова президента о том, что противники России уже размышляют, как оформить ее победу, свидетельствуют об уверенности в благоприятном стратегическом результате.Накануне Путин провел встречу с представителями муниципального сообщества России в рамках премии "Служение", где выразил уверенность в достижении целей СВО и рассказал о планах противников страны.Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием Владимира Зеленского идти на компромиссы для урегулирования ситуации на Украине. Он подчеркнул, что с главой киевского режима "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России.Представитель Кремля Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия готова к мирному урегулированию по Украине, а ситуация на фронте "позитивная для нас".

https://1prime.ru/20260422/es-869376379.html

https://1prime.ru/20260422/zelenskiy-869375951.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, владимир путин, сша, дональд трамп, владимир зеленский