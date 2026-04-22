"Двойная стратегия". Слова Путина вызвали тревогу на Западе - 22.04.2026, ПРАЙМ
"Двойная стратегия". Слова Путина вызвали тревогу на Западе
Высказывания Владимира Путина о том, что Россия уверена в достижении целей специальной военной операции на Украине, но не намерена делать громких заявлений,... | 22.04.2026, ПРАЙМ
мировая экономика
украина
владимир путин
сша
дональд трамп
владимир зеленский
L'AntiDiplomatico: заявления Путина о целях СВО отражают тактику переговоров

© РИА Новости . Михаил Метцель/POOL
Президент РФ Владимир Путин на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Президент РФ Владимир Путин на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Высказывания Владимира Путина о том, что Россия уверена в достижении целей специальной военной операции на Украине, но не намерена делать громких заявлений, демонстрируют линию Кремля в переговорах, пишет L'AntiDiplomatico.
"Москва <…> заявляет о готовности к дипломатическому урегулированию, но на четко обозначенных условиях. При отсутствии соглашения они готовы продолжать военную операцию до достижения поставленных целей. В этом контексте слова Путина, по сути, обозначают двойную стратегию: избегать излишне громких заявлений на публике, одновременно укрепляя позиции на земле с расчетом превратить военные успехи в переговорное преимущество", — говорится в публикации.
По оценке издания, слова президента о том, что противники России уже размышляют, как оформить ее победу, свидетельствуют об уверенности в благоприятном стратегическом результате.
Накануне Путин провел встречу с представителями муниципального сообщества России в рамках премии "Служение", где выразил уверенность в достижении целей СВО и рассказал о планах противников страны.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием Владимира Зеленского идти на компромиссы для урегулирования ситуации на Украине. Он подчеркнул, что с главой киевского режима "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России.
Представитель Кремля Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия готова к мирному урегулированию по Украине, а ситуация на фронте "позитивная для нас".
