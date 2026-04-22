Работодатель должен индексировать зарплату не реже раза в год - 22.04.2026, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – ПРАЙМ. Работодатель должен индексировать зарплату сотрудников не реже раза в год на сумму не ниже величины фактического роста потребительских цен, сообщила РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.
"Организация обязана индексировать зарплату сотрудников. Статья 134 ТК РФ предусматривает эту государственную гарантию для всех работников, и связано это с ростом потребительских цен на товары и услуги", - сказала Котлярова.
По ее словам, законом не установлен порядок индексации зарплаты для коммерческих организаций. Поэтому в негосударственных предприятиях индексацию нужно проводить в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами - там должна быть прописана периодичность индексации.
"Если организация будет индексировать зарплату реже одного раза в год, ее могут оштрафовать. Если в компании нет документов по индексации или зарплату фактически не повышают, ее также могут оштрафовать. При этом работодатель должен индексировать зарплаты всем сотрудникам сразу, коэффициент должен быть для всех одинаков. Условия их работы и место работы в данном случае не важны. Индексация также должна касаться сотрудников в оплачиваемых и неоплачиваемых отпусках", - отметила собеседница агентства.
Котлярова также рассказала, что размер индексации определяет сам работодатель, главное, чтобы он был не меньше величины фактического роста потребительских цен.
"Можно повысить зарплату, увеличив все выплаты по трудовому договору или, например, можно увеличить только оклад. В случае изменения размера оклада нужно заключить допсоглашение к трудовому договору", - добавила она.
 
