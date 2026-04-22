Глава Минэнерго США отказался гарантировать снижение цен на бензин

Глава минэнерго США Крис Райт отказался гарантировать, что к концу 2026 года цены на бензин в стране года вернутся к уровню до начала конфликта с Ираном. | 22.04.2026, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Глава минэнерго США Крис Райт отказался гарантировать, что к концу 2026 года цены на бензин в стране года вернутся к уровню до начала конфликта с Ираном. "Мы каждый день делаем всё возможное, чтобы снизить цены на бензин... Никто не может гарантировать, что случится в будущем", - сказал Райт во время слушаний в сенате США, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не согласен с оценкой главы минэнерго о том, что цены на бензин в США не упадут до конца текущего года. В воскресенье, в интервью телеканалу CNN, Райт отметил, что не может с точностью сказать, когда стоит ожидать, что цены на бензин для американцев вернутся к уровню ниже трех долларов за галлон (3,8 литра), который наблюдался в США до начала операции против Ирана. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

