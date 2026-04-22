Глава Минэнерго США отказался гарантировать снижение цен на бензин

Глава Минэнерго Райт отказался гарантировать снижение цен на бензиндо конца 2026 года
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Глава минэнерго США Крис Райт отказался гарантировать, что к концу 2026 года цены на бензин в стране года вернутся к уровню до начала конфликта с Ираном.
"Мы каждый день делаем всё возможное, чтобы снизить цены на бензин... Никто не может гарантировать, что случится в будущем", - сказал Райт во время слушаний в сенате США, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не согласен с оценкой главы минэнерго о том, что цены на бензин в США не упадут до конца текущего года.
В воскресенье, в интервью телеканалу CNN, Райт отметил, что не может с точностью сказать, когда стоит ожидать, что цены на бензин для американцев вернутся к уровню ниже трех долларов за галлон (3,8 литра), который наблюдался в США до начала операции против Ирана.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.