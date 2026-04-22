Межгосударственные отношения России и Сейшельских Островов
Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини. | 22.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини.
Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Сейшельских островов.
Дипломатические отношения между СССР и Сейшельскими островами были установлены 30 июня 1976 года.
Между Советским Союзом и Сейшелами были подписаны соглашения о культурном и научном сотрудничестве (1977), о сотрудничестве в области рыбного хозяйства (1978), о торговом судоходстве (1980), о воздушном сообщении (1980) и др.
В апреле 1981 года в СССР побывала парламентская делегация Сейшельских островов, а в сентябре с ответным визитом в стране побывала делегация Верховного Совета СССР.
В 1984 году с руководством островного государства была заключена договоренность о деловых заходах советских кораблей и судов в порт Виктория и посадках наших военных самолетов в аэропорту столицы. Взамен СССР выступал одним из гарантов безопасности страны.
30 декабря 1991 года Республика Сейшельские Острова признала Россию в качестве государства-продолжателя СССР.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ
23-24 октября 2019 года президент Республики Сейшельские Острова (РСО) Дэнни Фор посетил Сочи, где принял участие в саммите и экономическом форуме Россия – Африка. После пребывания в Сочи в рамках частной поездки в Ростов-на-Дону сейшельский лидер встретился с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, с которым обсудил возможности налаживания связей в туризме и торговле. Дэнни Фор также посетил предприятия ГК "Юг Руси".
Осуществляется взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств двух стран.
В июле 2023 года сейшельская делегация во главе с министром иностранных дел и туризма РСО Сильвестром Радегондом участвовала во втором саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге. "На полях" форума, в частности были подписаны Договор между Российской Федерацией и Республикой Сейшельские Острова о взаимной правовой помощи по уголовным делам, ряд соглашений между образовательными учреждениями двух стран, состоялись встречи с руководством АК "Аэрофлот", представителями ряда российских компаний.
19 декабря 2025 года в Каире "на полях" второй министерской конференции Форума партнерства "Россия - Африка" министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел и диаспоры республики Сейшельские острова Барри Фором.
Предпринимаются шаги для налаживания межпарламентских обменов.
В марте 2023 года делегация парламента РСО приняла участие в работе второй Международной парламентской конференции "Россия – Африка" в Москве.
Налаживается сотрудничество по линии правоохранительных органов России и Сейшельских островов. В 2025 году три группы сейшельских полицейских прошли переподготовку в учебных заведениях МВД России.
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Уровень торгово-экономической кооперации остается невысоким.
Важным направлением для Сейшел является импорт российского продовольствия. Сейшельская сторона заинтересована в экспорте своей продукции в Россию, в первую очередь – тунца, который считается одним из самых качественных в мире.
В июне 2024 года было подписано межправсоглашение об урегулировании задолженности РСО перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам.
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Осуществляется успешное взаимодействие России и Сейшел в сфере морской безопасности, включая борьбу с пиратством и незаконным оборотом наркотиков, в том числе в рамках Контактной группы по борьбе с незаконной морской деятельностью в западной части Индийского океана.
В июле 2021 года официальная делегация РСО во главе с начальником штаба Сил народной обороны Сейшел С. Арканжом Дином приняла участие в торжествах по случаю 325-й годовщины основания Российского флота и Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. В ходе визита сейшельская делегация была принята главнокомандующим ВМС России (2019-2024) адмиралом Николаем Евменовым.
В декабре 2021 года в Виктории состоялась торжественная церемония передачи в дар Сейшельскому национальному историческому музею модели легендарного исторического бронепалубного крейсера ''Варяг'' в ознаменование 105-й годовщины посещения знаменитым русским военным кораблем порта Виктории на пути из Владивостока в Романов-на-Мурмане (нынешний Мурманск).
4 февраля 2026 года президент Республики Сейшельские Острова Патрик Эрмини посетил корвет "Стойкий" ВМФ РФ, который прибыл с дружественным визитом в порт Виктория.
Глава государства поднялся на борт корабля в сопровождении министра иностранных дел и по делам диаспоры Барри Фора и представителей командования Сил обороны Сейшел. Гостям были представлены оборудование и вооружение корабля.
КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Ассоциация выпускников советских и российских вузов насчитывается около 400 участников. В настоящее время обсуждается вопрос увеличения квот для обучения сейшельцев. Традиционно высок интерес к русскому языку.
В октябре 2024 года Республику Сейшельские Острова посетила делегация Шадринского государственного педагогического университета, который при поддержке российской дипмиссии реализует проект создания в РСО Центра открытого образования на русском языке. Центром было успешно реализовано шесть образовательных программ, в которых приняли участие 300 иностранных граждан. Прошла встреча представителей Центра с министром образования Сейшельских Островов Джастином Валентином, в ходе которой были обсуждены перспективные направления двустороннего взаимодействия, намечены пути повышения мотивации учащихся к изучению русского языка как иностранного.
В ноябре 2025 года на островах прошел первый в современной истории фестиваль российского кино, который оказался весьма успешным: показы проходили при полных залах.
Ведущим направлением двусторонних связей является туризм. В 1999 году было подписано соответствующее межправсоглашение о сотрудничестве.
В декабре 2015 года вступило в силу подписанное 2 сентября 2015 года в Виктории Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Сейшельские Острова об отмене визовых требований при краткосрочных поездках граждан двух стран.
По итогам 2025 года Сейшелы посетили 37 595 российских туристов. Это на 7,3% больше, чем в 2024 году (35 030 визитов).
