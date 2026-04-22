https://1prime.ru/20260422/rossija-869346530.html

Межгосударственные отношения России и Сейшельских Островов

2026-04-22T00:32+0300

экономика

россия

мировая экономика

сочи

африка

санкт-петербург

владимир путин

сергей лавров

аэрофлот

мвд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869346530.jpg?1776807173

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Сейшельских островов. Дипломатические отношения между СССР и Сейшельскими островами были установлены 30 июня 1976 года. Между Советским Союзом и Сейшелами были подписаны соглашения о культурном и научном сотрудничестве (1977), о сотрудничестве в области рыбного хозяйства (1978), о торговом судоходстве (1980), о воздушном сообщении (1980) и др. В апреле 1981 года в СССР побывала парламентская делегация Сейшельских островов, а в сентябре с ответным визитом в стране побывала делегация Верховного Совета СССР. В 1984 году с руководством островного государства была заключена договоренность о деловых заходах советских кораблей и судов в порт Виктория и посадках наших военных самолетов в аэропорту столицы. Взамен СССР выступал одним из гарантов безопасности страны. 30 декабря 1991 года Республика Сейшельские Острова признала Россию в качестве государства-продолжателя СССР. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ 23-24 октября 2019 года президент Республики Сейшельские Острова (РСО) Дэнни Фор посетил Сочи, где принял участие в саммите и экономическом форуме Россия – Африка. После пребывания в Сочи в рамках частной поездки в Ростов-на-Дону сейшельский лидер встретился с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, с которым обсудил возможности налаживания связей в туризме и торговле. Дэнни Фор также посетил предприятия ГК "Юг Руси". Осуществляется взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств двух стран. В июле 2023 года сейшельская делегация во главе с министром иностранных дел и туризма РСО Сильвестром Радегондом участвовала во втором саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге. "На полях" форума, в частности были подписаны Договор между Российской Федерацией и Республикой Сейшельские Острова о взаимной правовой помощи по уголовным делам, ряд соглашений между образовательными учреждениями двух стран, состоялись встречи с руководством АК "Аэрофлот", представителями ряда российских компаний. 19 декабря 2025 года в Каире "на полях" второй министерской конференции Форума партнерства "Россия - Африка" министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел и диаспоры республики Сейшельские острова Барри Фором. Предпринимаются шаги для налаживания межпарламентских обменов. В марте 2023 года делегация парламента РСО приняла участие в работе второй Международной парламентской конференции "Россия – Африка" в Москве. Налаживается сотрудничество по линии правоохранительных органов России и Сейшельских островов. В 2025 году три группы сейшельских полицейских прошли переподготовку в учебных заведениях МВД России. ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Уровень торгово-экономической кооперации остается невысоким. Важным направлением для Сейшел является импорт российского продовольствия. Сейшельская сторона заинтересована в экспорте своей продукции в Россию, в первую очередь – тунца, который считается одним из самых качественных в мире. В июне 2024 года было подписано межправсоглашение об урегулировании задолженности РСО перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам. ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Осуществляется успешное взаимодействие России и Сейшел в сфере морской безопасности, включая борьбу с пиратством и незаконным оборотом наркотиков, в том числе в рамках Контактной группы по борьбе с незаконной морской деятельностью в западной части Индийского океана. В июле 2021 года официальная делегация РСО во главе с начальником штаба Сил народной обороны Сейшел С. Арканжом Дином приняла участие в торжествах по случаю 325-й годовщины основания Российского флота и Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. В ходе визита сейшельская делегация была принята главнокомандующим ВМС России (2019-2024) адмиралом Николаем Евменовым. В декабре 2021 года в Виктории состоялась торжественная церемония передачи в дар Сейшельскому национальному историческому музею модели легендарного исторического бронепалубного крейсера ''Варяг'' в ознаменование 105-й годовщины посещения знаменитым русским военным кораблем порта Виктории на пути из Владивостока в Романов-на-Мурмане (нынешний Мурманск). 4 февраля 2026 года президент Республики Сейшельские Острова Патрик Эрмини посетил корвет "Стойкий" ВМФ РФ, который прибыл с дружественным визитом в порт Виктория. Глава государства поднялся на борт корабля в сопровождении министра иностранных дел и по делам диаспоры Барри Фора и представителей командования Сил обороны Сейшел. Гостям были представлены оборудование и вооружение корабля. КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Ассоциация выпускников советских и российских вузов насчитывается около 400 участников. В настоящее время обсуждается вопрос увеличения квот для обучения сейшельцев. Традиционно высок интерес к русскому языку. В октябре 2024 года Республику Сейшельские Острова посетила делегация Шадринского государственного педагогического университета, который при поддержке российской дипмиссии реализует проект создания в РСО Центра открытого образования на русском языке. Центром было успешно реализовано шесть образовательных программ, в которых приняли участие 300 иностранных граждан. Прошла встреча представителей Центра с министром образования Сейшельских Островов Джастином Валентином, в ходе которой были обсуждены перспективные направления двустороннего взаимодействия, намечены пути повышения мотивации учащихся к изучению русского языка как иностранного. В ноябре 2025 года на островах прошел первый в современной истории фестиваль российского кино, который оказался весьма успешным: показы проходили при полных залах. Ведущим направлением двусторонних связей является туризм. В 1999 году было подписано соответствующее межправсоглашение о сотрудничестве. В декабре 2015 года вступило в силу подписанное 2 сентября 2015 года в Виктории Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Сейшельские Острова об отмене визовых требований при краткосрочных поездках граждан двух стран. По итогам 2025 года Сейшелы посетили 37 595 российских туристов. Это на 7,3% больше, чем в 2024 году (35 030 визитов).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

