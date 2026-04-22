Россия впервые за долгое время импортировала кофе из Грузии - 22.04.2026, ПРАЙМ
Россия впервые за долгое время импортировала кофе из Грузии - 22.04.2026, ПРАЙМ
04:46 22.04.2026 (обновлено: 05:20 22.04.2026)
 
Россия впервые за долгое время импортировала кофе из Грузии

Россия в марте впервые за долгое время импортировала из Грузии кофе на сто тысяч долларов

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия в марте этого года впервые за долгое время импортировала из Грузии кофе на сумму более чем 100 тысяч долларов, достигнув максимального объема поставок с осени 2023 года, подчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Так, за март грузины экспортировали россиянам кофе на 141,8 тысячи долларов (за 19,8 тонны). Это стало максимумом с октября 2023 года, когда стоимость экспорта составляла 171,7 тысячи долларов (60,1 тонны).
Поставки кофе из Грузии стали нерегулярными в 2023 году: в последний раз они были в июле-сентябре 2025 года, до этого в феврале и ноябре 2024 года.
Также кофе у Грузии в марте покупали Армения (390,6 тысячи долларов) и Узбекистан (4 тысячи).
 
