Россия впервые за долгое время импортировала кофе из Грузии
2026-04-22T04:46+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия в марте этого года впервые за долгое время импортировала из Грузии кофе на сумму более чем 100 тысяч долларов, достигнув максимального объема поставок с осени 2023 года, подчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Так, за март грузины экспортировали россиянам кофе на 141,8 тысячи долларов (за 19,8 тонны). Это стало максимумом с октября 2023 года, когда стоимость экспорта составляла 171,7 тысячи долларов (60,1 тонны). Поставки кофе из Грузии стали нерегулярными в 2023 году: в последний раз они были в июле-сентябре 2025 года, до этого в феврале и ноябре 2024 года. Также кофе у Грузии в марте покупали Армения (390,6 тысячи долларов) и Узбекистан (4 тысячи).
