https://1prime.ru/20260422/rossija-869351715.html

Россия в феврале вдвое увеличила закупки обуви из Италии - 22.04.2026, ПРАЙМ

Россия в феврале вдвое в месячном выражении увеличила закупки обуви из Италии - до 17 миллионов евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T06:47+0300

экономика

россия

италия

латвия

германия

евростат

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869351715.jpg?1776829651

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале вдвое в месячном выражении увеличила закупки обуви из Италии - до 17 миллионов евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, российские компании ввезли итальянской обуви на 17,4 миллиона евро против 9,7 миллиона в январе. Таким образом, сумма импорта подскочила в 1,8 раза за месяц. Помимо этого, Россия удвоила в месячном выражении закупки обуви из Латвии - до 8,5 миллиона евро, а также из Германии - до 3,8 миллиона евро. В целом же импорт обуви из ЕС вырос за месяц на 35% - до 40,9 миллиона евро.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

