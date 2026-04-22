Россия в феврале вдвое увеличила закупки обуви из Италии - 22.04.2026, ПРАЙМ
Россия в феврале вдвое увеличила закупки обуви из Италии
2026-04-22T06:47+0300
Россия в феврале вдвое увеличила закупки обуви из Италии

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале вдвое в месячном выражении увеличила закупки обуви из Италии - до 17 миллионов евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, российские компании ввезли итальянской обуви на 17,4 миллиона евро против 9,7 миллиона в январе. Таким образом, сумма импорта подскочила в 1,8 раза за месяц.
Помимо этого, Россия удвоила в месячном выражении закупки обуви из Латвии - до 8,5 миллиона евро, а также из Германии - до 3,8 миллиона евро.
В целом же импорт обуви из ЕС вырос за месяц на 35% - до 40,9 миллиона евро.
 
