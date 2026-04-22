Немецкая фармкомпания хочет зарегистрировать в России товарный знак Lacalut
Немецкая фармкомпания хочет зарегистрировать в России товарный знак Lacalut - 22.04.2026, ПРАЙМ
Немецкая фармкомпания хочет зарегистрировать в России товарный знак Lacalut
Немецкая фармкомпания Dr. Theiss хочет зарегистрировать в России товарный знак для продажи отбеливающей пасты Lacalut, выяснило РИА Новости, изучив электронную... | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T07:17+0300
2026-04-22T07:17+0300
2026-04-22T07:17+0300
бизнес
мировая экономика
роспатент
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Немецкая фармкомпания Dr. Theiss хочет зарегистрировать в России товарный знак для продажи отбеливающей пасты Lacalut, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка поступила в ведомство в апреле текущего года. В качестве заявителя указана компания "Др. Тайсс Натурварен ГмбХ".
В случае успешной регистрации товарного знака Lacalut aktiv medical white компания сможет продавать под ним гели для отбеливания зубов, ополаскиватели и другие препараты.
Dr. Theiss Naturwaren GmbH - одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний. Она была основана в 1978 году, в настоящее время осуществляет деятельность более чем в 60 странах.
бизнес, мировая экономика, роспатент
Бизнес, Мировая экономика, Роспатент
Немецкая фармкомпания хочет зарегистрировать в России товарный знак Lacalut
Немецкая фармкомпания Dr. Theiss хочет зарегистрировать в России товарный знак Lacalut
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Немецкая фармкомпания Dr. Theiss хочет зарегистрировать в России товарный знак для продажи отбеливающей пасты Lacalut, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка поступила в ведомство в апреле текущего года. В качестве заявителя указана компания "Др. Тайсс Натурварен ГмбХ".
В случае успешной регистрации товарного знака Lacalut aktiv medical white компания сможет продавать под ним гели для отбеливания зубов, ополаскиватели и другие препараты.
Dr. Theiss Naturwaren GmbH - одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний. Она была основана в 1978 году, в настоящее время осуществляет деятельность более чем в 60 странах.