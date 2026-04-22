Россияне рассказали, сколько тратят в паре
Четверть россиян делят все расходы в паре поровну, в 22% случаев основные траты берет на себя один из партнеров, 17% распределяют зоны ответственности и только... | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T05:16+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Четверть россиян делят все расходы в паре поровну, в 22% случаев основные траты берет на себя один из партнеров, 17% распределяют зоны ответственности и только в 6% пар каждый платит сам за себя, выяснили для РИА Новости в платежном сервисе "Апельсин".
"Четверть россиян делят расходы в паре поровну. В 22% случаев основную финансовую нагрузку берет на себя один из партнеров, еще в 17% - у каждого есть своя зона ответственности (например, один оплачивает жилье, а другой - продукты). Лишь 6% платят только за себя", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1 тысяча россиян старше 18 лет.
Аналитики добавили, что еще 14% оплачивают все траты в паре, а остальные опрошенные не состоят в отношениях.
При этом более половины жителей страны готовы привязать свою карту к аккаунту партнера. Из них 15% - через несколько лет, 14% - через полгода, а 10% - через месяц после начала отношений. Среди приложений, к которым опрошенные привязывают свою карту, лидируют сервисы доставки еды и продуктов - 24%, маркетплейсы - 21% и подписки - 9%.
Выяснилось, что при привязке карты к аккаунту партнера на первый план выходят четкие лимиты списаний, уверенность в разумности трат и заранее согласованные правила использования. Около четверти россиян поделились, что всегда обсуждают списания с карты, а каждая пятая пара - нет, так как у них полное доверие друг к другу.
По данным исследования, 41% респондентов проверяют расходы по карте лишь иногда, если замечают неожиданные траты, а треть - регулярно, чтобы контролировать бюджет.
Более трети респондентов считают, что после привязки собственной карты к аккаунту партнера отношения становятся доверительными, а 20% - напряженными. Лишь 8% отметили, что из-за этого пары чаще расстаются.
При оплате картой партнера треть опрошенных тратят деньги свободнее, а 29% наоборот - осторожнее.
"Апельсин": четверть россиян делят все расходы в паре поровну
