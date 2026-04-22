Россияне рассказали, сколько тратят в паре

Россияне рассказали, сколько тратят в паре - 22.04.2026, ПРАЙМ

Россияне рассказали, сколько тратят в паре

Четверть россиян делят все расходы в паре поровну, в 22% случаев основные траты берет на себя один из партнеров, 17% распределяют зоны ответственности и только... | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T05:16+0300

2026-04-22T05:16+0300

2026-04-22T05:16+0300

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Четверть россиян делят все расходы в паре поровну, в 22% случаев основные траты берет на себя один из партнеров, 17% распределяют зоны ответственности и только в 6% пар каждый платит сам за себя, выяснили для РИА Новости в платежном сервисе "Апельсин". "Четверть россиян делят расходы в паре поровну. В 22% случаев основную финансовую нагрузку берет на себя один из партнеров, еще в 17% - у каждого есть своя зона ответственности (например, один оплачивает жилье, а другой - продукты). Лишь 6% платят только за себя", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1 тысяча россиян старше 18 лет. Аналитики добавили, что еще 14% оплачивают все траты в паре, а остальные опрошенные не состоят в отношениях. При этом более половины жителей страны готовы привязать свою карту к аккаунту партнера. Из них 15% - через несколько лет, 14% - через полгода, а 10% - через месяц после начала отношений. Среди приложений, к которым опрошенные привязывают свою карту, лидируют сервисы доставки еды и продуктов - 24%, маркетплейсы - 21% и подписки - 9%. Выяснилось, что при привязке карты к аккаунту партнера на первый план выходят четкие лимиты списаний, уверенность в разумности трат и заранее согласованные правила использования. Около четверти россиян поделились, что всегда обсуждают списания с карты, а каждая пятая пара - нет, так как у них полное доверие друг к другу. По данным исследования, 41% респондентов проверяют расходы по карте лишь иногда, если замечают неожиданные траты, а треть - регулярно, чтобы контролировать бюджет. Более трети респондентов считают, что после привязки собственной карты к аккаунту партнера отношения становятся доверительными, а 20% - напряженными. Лишь 8% отметили, что из-за этого пары чаще расстаются. При оплате картой партнера треть опрошенных тратят деньги свободнее, а 29% наоборот - осторожнее.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес