Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне рассказали, сколько тратят в паре - 22.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260422/rossijane-869350143.html
Россияне рассказали, сколько тратят в паре
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869350143.jpg?1776824208
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес, Экономика
05:16 22.04.2026
 
Россияне рассказали, сколько тратят в паре

"Апельсин": четверть россиян делят все расходы в паре поровну

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Четверть россиян делят все расходы в паре поровну, в 22% случаев основные траты берет на себя один из партнеров, 17% распределяют зоны ответственности и только в 6% пар каждый платит сам за себя, выяснили для РИА Новости в платежном сервисе "Апельсин".
"Четверть россиян делят расходы в паре поровну. В 22% случаев основную финансовую нагрузку берет на себя один из партнеров, еще в 17% - у каждого есть своя зона ответственности (например, один оплачивает жилье, а другой - продукты). Лишь 6% платят только за себя", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1 тысяча россиян старше 18 лет.
Аналитики добавили, что еще 14% оплачивают все траты в паре, а остальные опрошенные не состоят в отношениях.
При этом более половины жителей страны готовы привязать свою карту к аккаунту партнера. Из них 15% - через несколько лет, 14% - через полгода, а 10% - через месяц после начала отношений. Среди приложений, к которым опрошенные привязывают свою карту, лидируют сервисы доставки еды и продуктов - 24%, маркетплейсы - 21% и подписки - 9%.
Выяснилось, что при привязке карты к аккаунту партнера на первый план выходят четкие лимиты списаний, уверенность в разумности трат и заранее согласованные правила использования. Около четверти россиян поделились, что всегда обсуждают списания с карты, а каждая пятая пара - нет, так как у них полное доверие друг к другу.
По данным исследования, 41% респондентов проверяют расходы по карте лишь иногда, если замечают неожиданные траты, а треть - регулярно, чтобы контролировать бюджет.
Более трети респондентов считают, что после привязки собственной карты к аккаунту партнера отношения становятся доверительными, а 20% - напряженными. Лишь 8% отметили, что из-за этого пары чаще расстаются.
При оплате картой партнера треть опрошенных тратят деньги свободнее, а 29% наоборот - осторожнее.
 
ЭкономикаБизнес
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала