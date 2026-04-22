Россиянка поблагодарила Путина за вывоз граждан бортом МЧС из Ливана

2026-04-22T02:21+0300

ДОМОДЕДОВО, 22 апр - ПРАЙМ. Россиянка Юлия, вывезенная из Ливана бортом МЧС РФ вместе с другими гражданами России, выразила благодарность президенту страны Владимиру Путину по прибытии на родину. Во вторник в аэропорту "Домодедово" приземлился борт МЧС, которым из Ливана прибыли граждане России и члены их семей - всего 73 человека, в том числе 33 ребенка. Ранее этот борт доставил в Бейрут свыше 27 тонн гуманитарной помощи. "Счастье, радость, благодарность МЧС, Владимиру Владимировичу Путину, России", - поделилась эмоциями с журналистами в аэропорту Юлия. Россиянка добавила, что вместе с дочерью покинула Бейрут после 25 лет жизни там и надеется вернуться в ливанскую столицу, если позволят условия.

общество , россия, ливан, рф, владимир путин, мчс, аэропорт домодедово