Промпроизводство в России в марте выросло на 2,3% в годовом выражении

2026-04-22T19:18+0300

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Промышленное производство в России в марте выросло на 2,3% в годовом выражении после снижения на 0,9% в феврале и на 0,8% в январе, в месячном - рост составил 12,4%, свидетельствуют данные Росстата. "Индекс промышленного производства составил в марте 2026 года по сравнению с мартом 2025 года – 102,3%, по сравнению с февралем 2026 года – 112,4%", - говорится в публикации. С исключением сезонного и календарного факторов промышленность в марте выросла на 0,2%. По итогам первого квартала промышленность выросла на 0,3% в годовом выражении, в то же время по сравнению с четвертым кварталом 2025 года снизилась на 13,8%. Согласно данным статистического ведомства, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в марте в годовом выражении ускорило рост до 1% после роста на 0,9% в феврале; за январь-март - выросло на 0,8%. Обрабатывающая промышленность в марте выросла на 3% в годовом выражении после снижения на 2,8% месяцем ранее; по итогам первого квартала - снижение на 0,7%. Рост производства в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в марте резко замедлился - до 0,1% в годовом выражении с 3,6% в феврале; за январь-март производство выросло на 3,8%. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов снижение производства в годовом выражении в марте составило 2,4% в годовом выражении после снижения на 2,1% в феврале; за первые три месяца - спад на 3,8%. В 2025 году промышленное производство в России выросло на 1,3%.

https://1prime.ru/20260422/inflyatsiya-869371318.html

