Промпроизводство в России в марте выросло на 2,3% в годовом выражении - 22.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260422/rosstat-869372109.html
Промпроизводство в России в марте выросло на 2,3% в годовом выражении
Промпроизводство в России в марте выросло на 2,3% в годовом выражении - 22.04.2026, ПРАЙМ
Промпроизводство в России в марте выросло на 2,3% в годовом выражении
Промышленное производство в России в марте выросло на 2,3% в годовом выражении после снижения на 0,9% в феврале и на 0,8% в январе, в месячном - рост составил... | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T19:18+0300
2026-04-22T19:18+0300
экономика
промышленность
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/83283/34/832833458_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_391b6cf37427a2e94f81a1011fe9fda7.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Промышленное производство в России в марте выросло на 2,3% в годовом выражении после снижения на 0,9% в феврале и на 0,8% в январе, в месячном - рост составил 12,4%, свидетельствуют данные Росстата. "Индекс промышленного производства составил в марте 2026 года по сравнению с мартом 2025 года – 102,3%, по сравнению с февралем 2026 года – 112,4%", - говорится в публикации. С исключением сезонного и календарного факторов промышленность в марте выросла на 0,2%. По итогам первого квартала промышленность выросла на 0,3% в годовом выражении, в то же время по сравнению с четвертым кварталом 2025 года снизилась на 13,8%. Согласно данным статистического ведомства, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в марте в годовом выражении ускорило рост до 1% после роста на 0,9% в феврале; за январь-март - выросло на 0,8%. Обрабатывающая промышленность в марте выросла на 3% в годовом выражении после снижения на 2,8% месяцем ранее; по итогам первого квартала - снижение на 0,7%. Рост производства в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в марте резко замедлился - до 0,1% в годовом выражении с 3,6% в феврале; за январь-март производство выросло на 3,8%. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов снижение производства в годовом выражении в марте составило 2,4% в годовом выражении после снижения на 2,1% в феврале; за первые три месяца - спад на 3,8%. В 2025 году промышленное производство в России выросло на 1,3%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83283/34/832833458_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_d48d4dead2be3316ef9737b5b59411f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, росстат
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, Росстат
19:18 22.04.2026
 
Промпроизводство в России в марте выросло на 2,3% в годовом выражении

Росстат: промышленное производство в России в марте выросло на 2,3% в годовом выражении

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкМеталлургический комбинат
Металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
Металлургический комбинат. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Коркка
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Промышленное производство в России в марте выросло на 2,3% в годовом выражении после снижения на 0,9% в феврале и на 0,8% в январе, в месячном - рост составил 12,4%, свидетельствуют данные Росстата.
"Индекс промышленного производства составил в марте 2026 года по сравнению с мартом 2025 года – 102,3%, по сравнению с февралем 2026 года – 112,4%", - говорится в публикации.
С исключением сезонного и календарного факторов промышленность в марте выросла на 0,2%. По итогам первого квартала промышленность выросла на 0,3% в годовом выражении, в то же время по сравнению с четвертым кварталом 2025 года снизилась на 13,8%.
Согласно данным статистического ведомства, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в марте в годовом выражении ускорило рост до 1% после роста на 0,9% в феврале; за январь-март - выросло на 0,8%. Обрабатывающая промышленность в марте выросла на 3% в годовом выражении после снижения на 2,8% месяцем ранее; по итогам первого квартала - снижение на 0,7%.
Рост производства в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в марте резко замедлился - до 0,1% в годовом выражении с 3,6% в феврале; за январь-март производство выросло на 3,8%. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов снижение производства в годовом выражении в марте составило 2,4% в годовом выражении после снижения на 2,1% в феврале; за первые три месяца - спад на 3,8%.
В 2025 году промышленное производство в России выросло на 1,3%.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
Инфляция в России на 20 апреля замедлилась до 5,77 процента
19:10
 
ЭкономикаПромышленностьРОССИЯРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала