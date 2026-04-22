В РПЦ рассказали, боятся ли христиане числа 666
Число 666 вне контекста не имеет инфернального смысла, не вызывает у христиан ужаса, но, когда его используют в продвижении сатанизма, запрет его демонстрации... | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T03:54+0300
МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Число 666 вне контекста не имеет инфернального смысла, не вызывает у христиан ужаса, но, когда его используют в продвижении сатанизма, запрет его демонстрации оправдан, рассказал РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Как следует из судебных постановлений, публикация в соцсетях числа 666 или его демонстрация в виде татуировки может считаться пропагандой запрещенного и признанного экстремистским в РФ международного движения сатанизма. "Все зависит от контекста. Если контекстуально данное число используется как элемент продвижения человеконенавистнической идеологии сатанизма, то запрет публичной демонстрации этого числа и соответствующие санкции имеют смысл. Само же по себе это число как порядковый номер, номер квартиры, машины, рейса - чего угодно - не имеет никакого инфернального смысла, и у любого христианина никакого сакрального ужаса не вызывает", - сказал Кипшидзе. Верховный суд РФ признал "Международное движение сатанизма" экстремистским в июле 2025 года, его деятельность в России запрещена. Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций влечет наложение штрафа в размере от 1 до 2 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.
