https://1prime.ru/20260422/rst-869355472.html

В РСТ назвали средний возраст российских туристов

Возраст российских туристов в среднем составляет 44 года, при этом на туристическом рынке сегодня активно представлены сразу четыре поколения

бизнес

туризм

россия

москва

ростовская область

российский союз туриндустрии

https://cdnn.1prime.ru/img/83400/03/834000399_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6a4a9f05b8762078516137dd3dd79ede.jpg

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Возраст российских туристов в среднем составляет 44 года, при этом на туристическом рынке сегодня активно представлены сразу четыре поколения, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Средний возраст российского туриста – 44 года. На деле рынок создают люди четырех поколений – бумеры, иксы, миллениалы и зумеры, каждое из которых формировалось в отличных от другого условиях жизни", - сказали в РСТ. По словам директора компании Trends Travel Consulting Ирины Филипповой, поколенческий разлом достиг такой глубины, что три возрастные группы существуют в трех разных вселенных требований, бюджетов и смыслов. Так, поколение X - 45–60 лет - продолжает выбирать проверенный all inclusive. Миллениалы (30–45 лет) охотятся за уникальным контентом и впечатлениями, а зумеры - 18–25 лет - переформатируют понятие отдыха из "места" в "способ самопознания". Отмечается, что ключевым драйвером роста являются зумеры и миллениалы. "64% представителей этих поколений готовы пожертвовать частью корпоративных льгот (бонусов, ДМС) ради возможности чаще путешествовать", - отмечают в РСТ. Также выделяется топ-3 глобальных тренда 2026 года. Возглавляет тройку лидеров спонтанность - 82% молодежи готовы свернуть с маршрута ради незапланированного приключения. "Еще один тренд – трансформация и перезагрузка. Современный турист уже не хочет просто лежать на пляже. 67% туристов готовы доплатить за уникальную атмосферу", - отметила Филиппова. По ее словам, третий тренд - это экономика навыков. Так, 80% путешественников считают, что приобретенный навык - приготовление локальных блюд, роспись, резьба по дереву - остается с ними дольше, чем сувениры. В свою очередь директор Ассоциации малых туристических городов Константин Анучин подчеркнул, что зумеры и миллениалы – растущая аудитория малых городов. "Мы видим существенный прирост потока в ближайших к Москве городах - Тарусе, Угличе, Мышкине, Гавриловом Посаде. Есть рост в Азове Ростовской области и городах Урала - Кунгуре, Соликамске. Заметно больше стало молодежи, молодых семей", - заключил Анучин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

