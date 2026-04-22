В РСТ назвали средний возраст российских туристов
2026-04-22T10:31+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Возраст российских туристов в среднем составляет 44 года, при этом на туристическом рынке сегодня активно представлены сразу четыре поколения, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Средний возраст российского туриста – 44 года. На деле рынок создают люди четырех поколений – бумеры, иксы, миллениалы и зумеры, каждое из которых формировалось в отличных от другого условиях жизни", - сказали в РСТ. По словам директора компании Trends Travel Consulting Ирины Филипповой, поколенческий разлом достиг такой глубины, что три возрастные группы существуют в трех разных вселенных требований, бюджетов и смыслов. Так, поколение X - 45–60 лет - продолжает выбирать проверенный all inclusive. Миллениалы (30–45 лет) охотятся за уникальным контентом и впечатлениями, а зумеры - 18–25 лет - переформатируют понятие отдыха из "места" в "способ самопознания". Отмечается, что ключевым драйвером роста являются зумеры и миллениалы. "64% представителей этих поколений готовы пожертвовать частью корпоративных льгот (бонусов, ДМС) ради возможности чаще путешествовать", - отмечают в РСТ. Также выделяется топ-3 глобальных тренда 2026 года. Возглавляет тройку лидеров спонтанность - 82% молодежи готовы свернуть с маршрута ради незапланированного приключения. "Еще один тренд – трансформация и перезагрузка. Современный турист уже не хочет просто лежать на пляже. 67% туристов готовы доплатить за уникальную атмосферу", - отметила Филиппова. По ее словам, третий тренд - это экономика навыков. Так, 80% путешественников считают, что приобретенный навык - приготовление локальных блюд, роспись, резьба по дереву - остается с ними дольше, чем сувениры. В свою очередь директор Ассоциации малых туристических городов Константин Анучин подчеркнул, что зумеры и миллениалы – растущая аудитория малых городов. "Мы видим существенный прирост потока в ближайших к Москве городах - Тарусе, Угличе, Мышкине, Гавриловом Посаде. Есть рост в Азове Ростовской области и городах Урала - Кунгуре, Соликамске. Заметно больше стало молодежи, молодых семей", - заключил Анучин.
