Рубль притормозил в росте против юаня на Мосбирже - 22.04.2026, ПРАЙМ
Рубль притормозил в росте против юаня на Мосбирже
2026-04-22T18:09+0300
Рубль притормозил в росте против юаня на Мосбирже после трех дней роста

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в середине недели притормозил после трех дней снижения, но остается ниже ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.56 мск снижался на 1 копейку (-0,1%), до 10,95 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,94-11,06 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 75,06 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 74,74 рубля.
Рубль притормозил в росте
Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в среду притормозил в снижении. Три сессии подряд негативной динамики привели курс ниже психологического уровня 11 рублей за юань, что могло стать сигналом для откупа подешевевшей валюты участниками рынка.
"Курс рубля демонстрирует коррекцию-консолидацию после периода укрепления. Такая динамика типична для валютного рынка: фазы роста часто сменяются технической коррекцией, в ходе которой участники торгов фиксируют прибыль и переоценивают риски", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,21% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,27% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.59 мск росла на 2,9%, до 101,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 98,4 пункта.
Прогнозы
Усилившиеся покупки иностранной валюты пока встречают достаточный объем ее предложения, обеспеченный приближением апрельского пика налоговых платежей экспортеров, который приходится на следующий понедельник и вторник, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Поэтому курс юаня в ближайшие несколько сессий может оставаться в диапазоне этой недели 10,9–11,1 рубля", - рассчитывает он.
У курса еще остается потенциал вернуться к отметке 10,9 рубля за юань в отсутствие новых вводных по срокам возобновления покупок валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
