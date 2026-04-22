Российский рынок акций в среду слегка повысился - 22.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260422/rynok-869373041.html
Российский рынок акций в среду слегка повысился
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды опять слегка повысился - третью сессию подряд, следует из данных Московской биржи. | 22.04.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/83550/72/835507267_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_ad5abe3c41032006f8974a6efa36349b.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды опять слегка повысился - третью сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,14%, до 2761,64 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,16%, до 1163,40 пункта, долларовый РТС снизился на 0,40%, до 1159,98 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы роста - до 0,45%. Находя опору Российский рынок акций в основные торги вторника опять продемонстрировал разнонаправленные колебания в узком коридоре. По итогам дня он все же слегка повысился – третью сессию подряд. Индекс Мосбиржи закрепляется выше уровня 2750 пунктов. "Индекс Мосбиржи курсировал над 2750 пунктами при невысоких торговых оборотах. Ни покупатели, ни продавцы не проявляют особой активности в преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке, а также на фоне неопределенности по украинскому и ближневосточному переговорным трекам. Некоторое давление оказали санкционные новости. Постпреды стран ЕС сегодня согласовали 20-й пакет антироссийских рестрикций", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги АФК "Система" (+3,1%), ММК (+2,8%), "Северстали" (+2,7%), "Позитива" (+2,4%). Снизились в цене акции "Новатэка" (-0,7%), "Ленты" (-0,6%), ВТБ (-1,2%), "Совкомфлота" (-0,5%). Стоимость нефти к 19.42 мск повышалась на 3,7% до 102,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,2% - до 98,6 пункта. Прогнозы Индекс Мосбиржи проверил на прочность отметку 2760 пунктов, что может предвещать движение как минимум в район 2810 пунктов (максимумы с конца марта), считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Краткосрочным оптимизмом для отечественного рынка является смягчение позиции как США, так и Европы в отношении российской нефти (полный запрет на её морские перевозки не был включен в 20-й пакет санкций ЕС), более высокие цены на энергоносители, а также ожидания более мягкой риторики ЦБ на пятничном заседании. Кроме того, в РФ продолжается дивидендный сезон, который может оказывать поддержку как отдельным бумагам, так и "широкому рынку", - добавляет она. Вероятнее всего, в четверг продолжится борьба за удержание индекса Мосбиржи над 2750 пунктами, рассчитывает Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
https://1prime.ru/20260422/inflyatsiya-869371318.html
сша
европа
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83550/72/835507267_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_f2f09234f3692cd42e37cf75bf50c62c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Экономика, Рынок, Акции, Торги, США, ЕВРОПА, РФ, Елена Кожухова, Мосбиржа, ЕС, "БКС Мир инвестиций"
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
Инфляция в России на 20 апреля замедлилась до 5,77 процента
19:10
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала