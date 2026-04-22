Российский рынок акций в среду слегка повысился — третью сессию подряд
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды опять слегка повысился - третью сессию подряд, следует из данных Московской биржи.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы роста - до 0,45%.
Находя опору
Российский рынок акций в основные торги вторника опять продемонстрировал разнонаправленные колебания в узком коридоре. По итогам дня он все же слегка повысился – третью сессию подряд. Индекс Мосбиржи закрепляется выше уровня 2750 пунктов.
"Индекс Мосбиржи курсировал над 2750 пунктами при невысоких торговых оборотах. Ни покупатели, ни продавцы не проявляют особой активности в преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке, а также на фоне неопределенности по украинскому и ближневосточному переговорным трекам. Некоторое давление оказали санкционные новости. Постпреды стран ЕС сегодня согласовали 20-й пакет антироссийских рестрикций", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже подорожали бумаги АФК "Система" (+3,1%), ММК (+2,8%), "Северстали" (+2,7%), "Позитива" (+2,4%). Снизились в цене акции "Новатэка" (-0,7%), "Ленты" (-0,6%), ВТБ (-1,2%), "Совкомфлота" (-0,5%).
Стоимость нефти к 19.42 мск повышалась на 3,7% до 102,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,2% - до 98,6 пункта.
Прогнозы
Индекс Мосбиржи проверил на прочность отметку 2760 пунктов, что может предвещать движение как минимум в район 2810 пунктов (максимумы с конца марта), считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Краткосрочным оптимизмом для отечественного рынка является смягчение позиции как США, так и Европы в отношении российской нефти (полный запрет на её морские перевозки не был включен в 20-й пакет санкций ЕС), более высокие цены на энергоносители, а также ожидания более мягкой риторики ЦБ на пятничном заседании. Кроме того, в РФ продолжается дивидендный сезон, который может оказывать поддержку как отдельным бумагам, так и "широкому рынку", - добавляет она.
Вероятнее всего, в четверг продолжится борьба за удержание индекса Мосбиржи над 2750 пунктами, рассчитывает Смирнов из "БКС Мир инвестиций".