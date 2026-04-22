В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения

Добавлен последний абзац. | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T02:24+0300

Добавлен последний абзац. МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. "Аэропорты Самары ("Курумоч") и Ульяновска ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство. Позднее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в канале на платформе "Макс", что в регионе введен план "Ковер".

