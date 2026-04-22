ЦБ прокомментировал сообщения о платных переводах по СБП
ЦБ прокомментировал сообщения о платных переводах по СБП
Условия переводов по Системе быстрых платежей (СБП) с 1 мая для граждан и бизнеса остаются прежними, тарифы не меняются, сообщил РИА Новости Банк России. | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T15:31+0300
2026-04-22T15:38+0300
финансы
банки
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874004_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_138097f2d9c00efca4ef5360545b2c00.jpg
15:31 22.04.2026 (обновлено: 15:38 22.04.2026)
 
ЦБ прокомментировал сообщения о платных переводах по СБП

ЦБ: условия переводов по СБП с 1 мая для граждан и бизнеса остаются прежними

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Условия переводов по Системе быстрых платежей (СБП) с 1 мая для граждан и бизнеса остаются прежними, тарифы не меняются, сообщил РИА Новости Банк России.
"Условия переводов по СБП для граждан и бизнеса остаются прежними. Все размеры тарифов остались без изменений. В том числе, как и ранее для граждан переводы до 100 тыс рублей в месяц – бесплатные", - отметил регулятор.
Ранее в Telegram-каналах и некоторых СМИ появились сообщения, что с 1 мая в России изменится стоимость переводов для граждан и бизнеса через систему быстрых платежей.
ЦБ 1 апреля опубликовал решение совета директоров о введении в действие с 1 мая 2026 года новой редакции тарифов за перевод денежных средств, уплачиваемых клиентами Банка России в СБП.
"Речь идет о следующих уточнениях редакционного характера: ранее действовавшие тарифы СБП сведены в один документ, применен термин "Клиент Банка России" с учетом возможности расширения участников системы (ГК АСВ и филиалов иностранных банков). Кроме того, добавлено уточнение в отношении НДС - НДС не облагается", - пояснил регулятор.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
