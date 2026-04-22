ЦБ прокомментировал сообщения о платных переводах по СБП

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Условия переводов по Системе быстрых платежей (СБП) с 1 мая для граждан и бизнеса остаются прежними, тарифы не меняются, сообщил РИА Новости Банк России. "Условия переводов по СБП для граждан и бизнеса остаются прежними. Все размеры тарифов остались без изменений. В том числе, как и ранее для граждан переводы до 100 тыс рублей в месяц – бесплатные", - отметил регулятор. Ранее в Telegram-каналах и некоторых СМИ появились сообщения, что с 1 мая в России изменится стоимость переводов для граждан и бизнеса через систему быстрых платежей.ЦБ 1 апреля опубликовал решение совета директоров о введении в действие с 1 мая 2026 года новой редакции тарифов за перевод денежных средств, уплачиваемых клиентами Банка России в СБП."Речь идет о следующих уточнениях редакционного характера: ранее действовавшие тарифы СБП сведены в один документ, применен термин "Клиент Банка России" с учетом возможности расширения участников системы (ГК АСВ и филиалов иностранных банков). Кроме того, добавлено уточнение в отношении НДС - НДС не облагается", - пояснил регулятор.

