"Как по волшебству". На Западе высмеяли внезапный шаг Киева - 22.04.2026, ПРАЙМ
"Как по волшебству". На Западе высмеяли внезапный шаг Киева
Украина приняла решение возобновить работу нефтепровода "Дружба" после поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах, пишет The European... | 22.04.2026, ПРАЙМ
"Как по волшебству". На Западе высмеяли внезапный шаг Киева

TEC: Киев внезапно восстановил "Дружбу" после поражения Орбана

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Украина приняла решение возобновить работу нефтепровода "Дружба" после поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах, пишет The European Conservative.
"Теперь, когда Орбана вычеркнули из уравнения, трубопровод, похоже, починился, как по волшебству. Владимир Зеленский на этой неделе заявил, что "со стороны Украины предприняты все необходимые шаги", подтвердив, что ремонт "Дружбы" завершен и поставки можно возобновлять после нескольких месяцев перебоев. Тут нет ничего удивительного для тех, кто наблюдал за этим театральным представлением", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, на протяжении нескольких месяцев Евросоюз фактически поддерживал позицию страны вне блока, позволяя оппозиции представлять правительство Орбана как неразумное и упрямое.
При этом блокировка кредита Киеву рассматривалась как адекватный ответ на давление. Однако теперь, по оценке TEC, риторика резко изменилась.
По трубопроводу "Дружба" осуществляется поставка российской нефти в Венгрию и Словакию. В конце января Киев приостановил транзит, сославшись на повреждения, однако Будапешт и Братислава считали, что инфраструктура исправна.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина устроила "нефтяную блокаду" на фоне энергокризиса при поддержке Евросоюза, рассчитывая вызвать рост цен и недовольство перед выборами. Он ожидал, что прокачка возобновится сразу после голосования.
В ответ Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину и заблокировала кредит ЕС на 90 миллиардов евро, требуя восстановить транзит российской нефти. Брюссель и Киев настаивали на обратной последовательности действий.
В начале недели будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр призвал Зеленского прекратить давление на страну и восстановить работу нефтепровода.
