Глава МИД Украины поставил ультиматум ЕС

Глава МИД Украины Сибига поставил ультиматум ЕС
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Глава МИД Украины Андрей Сибига поставил ультиматум ЕС в вопросе вступления в объединение.
Это стало его реакцией на сообщения в СМИ о предложенных Германией и Францией символических бонусах вместо ускоренного членства.
"Ни одного из них мы не примем. Это четкая позиция", — цитирует его издание "Страна.ua".
На прошлой неделе издание Politico писало со ссылкой на источники, что многие ключевые члены Евросоюза, в частности Германия, Нидерланды и Италия, не хотят в ближайшее время обсуждать принятие Киева в объединение.
