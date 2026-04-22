Глава МИД Украины поставил ультиматум ЕС - 22.04.2026, ПРАЙМ
Глава МИД Украины поставил ультиматум ЕС
украина, ес, андрей сибига, в мире
© РИА Новости . Стрингер | Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Глава МИД Украины Андрей Сибига поставил ультиматум ЕС в вопросе вступления в объединение.

Это стало его реакцией на сообщения в СМИ о предложенных Германией и Францией символических бонусах вместо ускоренного членства.
"Ни одного из них мы не примем. Это четкая позиция", — цитирует его издание "Страна.ua".

На прошлой неделе издание Politico писало со ссылкой на источники, что многие ключевые члены Евросоюза, в частности Германия, Нидерланды и Италия, не хотят в ближайшее время обсуждать принятие Киева в объединение.
