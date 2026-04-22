Младший офицерский состав батальона ВСУ дезертировал с командных пунктов
2026-04-22T06:47+0300
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Младший офицерский состав одного из батальонов 159-й бригады ВСУ дезертировал с командных пунктов после того, как отправили личный состав на передовые позиции, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Родственники украинских военнослужащих из 1-го батальона 159 отдельной механизированной бригады ВСУ жалуются в украинских соцсетях, что большинство младшего офицерского состава бригады отправили личный состав на позиции, а сами дезертировали с командных пунктов", — рассказали силовики.
Собеседник агентства отметил, что данный офицерский состав официально объявлен в самовольное оставление части.
