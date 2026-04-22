Соцфонд оплатил дополнительные выходные для родителей детей-инвалидов - 22.04.2026, ПРАЙМ
Соцфонд оплатил дополнительные выходные для родителей детей-инвалидов
2026-04-22T11:27+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Социальный фонд России оплатил дополнительные выходные для 130 тысяч родителей детей-инвалидов, в этом году дополнительные выходные оплачены уже 77 тысячам родителей, сообщает фонд в своем канале на платформе "Макс". "Всего фонд предоставил поддержку почти 130 тысячам родителей. В текущем году дополнительные выходные оплачены уже 77 тысячам родителей", - говорится в сообщении. Уточняется, что прошлом году средства, выделенные фондом на указанную страховую меру для семей с детьми-инвалидами, выросли более чем на 70% и составили 20,4 миллиарда рублей. Работодатель оплачивает сотрудникам четыре дня в месяц в размере средней зарплаты за каждый выходной, а Соцфонд возмещает соответствующие расходы работодателю. Родители используют предоставленное время, чтобы посвятить его уходу за ребенком.
11:27 22.04.2026
 
Соцфонд оплатил дополнительные выходные для родителей детей-инвалидов

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Социальный фонд России оплатил дополнительные выходные для 130 тысяч родителей детей-инвалидов, в этом году дополнительные выходные оплачены уже 77 тысячам родителей, сообщает фонд в своем канале на платформе "Макс".
"Всего фонд предоставил поддержку почти 130 тысячам родителей. В текущем году дополнительные выходные оплачены уже 77 тысячам родителей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прошлом году средства, выделенные фондом на указанную страховую меру для семей с детьми-инвалидами, выросли более чем на 70% и составили 20,4 миллиарда рублей.
Работодатель оплачивает сотрудникам четыре дня в месяц в размере средней зарплаты за каждый выходной, а Соцфонд возмещает соответствующие расходы работодателю. Родители используют предоставленное время, чтобы посвятить его уходу за ребенком.
 
