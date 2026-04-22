SpaceX AI получила право купить стартап Cursor

2026-04-22T03:03+0300

ВАШИНГТОН, 22 апр – ПРАЙМ. Компания SpaceX AI Илона Маска объявила, что получила право приобрести стартап Cursor за 60 миллиардов долларов. В настоящее время SpaceX AI сотрудничает с создателями Cursor, разрабатывая новую модель ИИ, предназначенную для интеллектуальной деятельности и программирования. "Cursor также предоставил SpaceX право приобрести Cursor позднее в этом году за 60 миллиардов долларов или заплатить 10 миллиардов долларов за нашу совместную работу", – написала компания в соцсети Х. Cursor AI – это современный редактор кода от американской компании Anysphere. Продукт работает на базе Visual Studio Code и оснащен встроенным искусственным интеллектом.

