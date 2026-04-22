https://1prime.ru/20260422/spacex-869348289.html
SpaceX AI получила право купить стартап Cursor
2026-04-22T03:03+0300
технологии
spacex
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869348289.jpg?1776817230
ВАШИНГТОН, 22 апр – ПРАЙМ. Компания SpaceX AI Илона Маска объявила, что получила право приобрести стартап Cursor за 60 миллиардов долларов. В настоящее время SpaceX AI сотрудничает с создателями Cursor, разрабатывая новую модель ИИ, предназначенную для интеллектуальной деятельности и программирования. "Cursor также предоставил SpaceX право приобрести Cursor позднее в этом году за 60 миллиардов долларов или заплатить 10 миллиардов долларов за нашу совместную работу", – написала компания в соцсети Х. Cursor AI – это современный редактор кода от американской компании Anysphere. Продукт работает на базе Visual Studio Code и оснащен встроенным искусственным интеллектом.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
SpaceX AI получила право купить стартап Cursor за 60 миллиардов долларов
