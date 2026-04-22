SpaceX AI получила право купить стартап Cursor - 22.04.2026, ПРАЙМ
SpaceX AI получила право купить стартап Cursor
03:03 22.04.2026 (обновлено: 03:20 22.04.2026)
 
SpaceX AI получила право купить стартап Cursor

SpaceX AI получила право купить стартап Cursor за 60 миллиардов долларов

ВАШИНГТОН, 22 апр – ПРАЙМ. Компания SpaceX AI Илона Маска объявила, что получила право приобрести стартап Cursor за 60 миллиардов долларов.
В настоящее время SpaceX AI сотрудничает с создателями Cursor, разрабатывая новую модель ИИ, предназначенную для интеллектуальной деятельности и программирования.
"Cursor также предоставил SpaceX право приобрести Cursor позднее в этом году за 60 миллиардов долларов или заплатить 10 миллиардов долларов за нашу совместную работу", – написала компания в соцсети Х.
Cursor AI – это современный редактор кода от американской компании Anysphere. Продукт работает на базе Visual Studio Code и оснащен встроенным искусственным интеллектом.
 
