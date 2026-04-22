Новак рассказал о спросе на российский СПГ
2026-04-22T16:08+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в мире высокий из-за кризиса на Ближнем Востоке, поэтому российский СПГ востребован, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Сейчас на самом деле спрос высокий на сжиженный природный газ, как вы знаете, в результате возникшего дефицита из-за событий на Ближнем Востоке. Поэтому российский сжиженный природный газ востребован, и понятно, что у нас есть ряд проектов, с которых идут поставки различным потребителям и покупателям, это коммерческий вопрос", - сказал он.
Новак: российский СПГ востребован из-за кризиса на Ближнем Востоке