Аналитик предупредил о трех ударах, которые нанесут по золоту в этом году - 22.04.2026, ПРАЙМ
06:06 22.04.2026
 
Аналитик предупредил о трех ударах, которые нанесут по золоту в этом году

Клещев: спрос на золото может получить тройной удар в 2026 году

МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Спрос на золото в 2026 году может получить тройной удар, считает инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев. По его словам, у драгметалла есть три проблемы.
Первая – инвесторы выводят деньги из золотых биржевых фондов (ETF). В марте отток составил почти 85 тонн – рекорд с сентября 2022 года. А ведь именно покупки ETF толкали цены вверх последние годы.
Вторая – высокие цены отбивают желание покупать золотые украшения. В прошлом году спрос на ювелирку упал на 19%, до минимума за 15 лет (не считая ковидного 2020 года). А это главная часть мирового спроса.
Третья – центробанки тоже сокращают закупки. В 2025 году они купили на 21% меньше золота, чем годом ранее, – всего 863 тонны. А в этом году продажи могут вырасти. Например, Турция за месяц продала 133 тонны, чтобы поддержать курс лиры. Проблемы с деньгами и у ближневосточных экспортеров нефти: из-за конфликта доходы упали, и они могут начать распродавать золотые запасы.
Если все три фактора сработают одновременно, спрос на золото рухнет. Многое будет зависеть от того, как долго продлится кризис на Ближнем Востоке, заключает аналитик.
 
