Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет - 22.04.2026, ПРАЙМ
США рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет
2026-04-22T00:02+0300
общество
экономика
мировая экономика
иран
сша
китай
ВАШИНГТОН, 21 апр - ПРАЙМ. США рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет в будущих масштабных столкновениях из-за истощения арсеналов в ходе конфликта с Ираном, говорится в новом аналитическом докладе центра стратегических и международных исследований (CSIS). По оценкам CSIS, интенсивное использование ключевых типов ракет за последние недели привело к значительному сокращению складских запасов, а восстановление производственных мощностей до необходимого уровня может растянуться на несколько лет. За первый месяц конфликта США выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk из довоенного запаса в 3100 единиц. Как подсчитали эксперты CSIS, при стоимости одной ракеты в 2,6 миллиона долларов на полное восстановление израсходованного арсенала при текущих мощностях потребуется 47 месяцев. В ходе конфликта с Ираном американские запасы ракет ПВО Patriot сократились на 1060-1430 единиц при довоенном объеме в 2330 штук. Согласно докладу CSIS, на восполнение этого арсенала, где стоимость каждой ракеты составляет 3,9 миллиона долларов, потребуется не менее 42 месяцев. Аналогичная ситуация сложилась с комплексами THAAD: при довоенном запасе в 360 единиц американские военные израсходовали от 190 до 290 ракет-перехватчиков, а стоимость одной такой единицы составляет 15,5 миллиона долларов при сроке ожидания в 53 месяца, говорится в докладе CSIS. Конфликт с Ираном также истощил американские запасы новейших высокоточных баллистических ракет PrSM (Precision Strike Missile) класса "земля - воздух". Из имевшихся 90 единиц было использовано от 40 до 70 штук, а стоимость каждой ракеты в 1,6 миллиона долларов при 46-месячном цикле производства делает восстановление этого парка крайне сложной и долгосрочной задачей, подсчитал CSIS. Кроме того, согласно докладу, из 4000 дорогостоящих ракет класса "воздух - земля" JASSM стоимостью 2,6 миллиона долларов за единицу израсходовано более 1000 штук, на восполнение которых уйдет 48 месяцев. Активно использовались и многоцелевые ракеты SM-6 (Standard Missile-6): из довоенного запаса в 1160 единиц было израсходовано от 190 до 370, при этом стоимость одной ракеты составляет 5,3 миллиона долларов, а срок поставки - 53 месяца. Наиболее дорогими и дефицитными оказались ракеты SM-3 стоимостью 28,7 миллиона долларов за единицу. По подсчетам CSIS, за время конфликта с Ираном было выпущено от 130 до 250 штук из имевшихся 410. На восполнение этого арсенала понадобится 64 месяца. Эксперты CSIS пришли к выводу, что сокращение запасов боеприпасов создает риски в краткосрочной перспективе. По их мнению, потенциальная война с таким сильным соперником, как Китай, потребует расхода боеприпасов в объемах, значительно превышающих те, что фиксируются в конфликте с Ираном, а поскольку довоенные запасы и без того были недостаточными, их текущий уровень существенно ограничит оперативные возможности США в случае возникновения новых столкновений в будущем.
