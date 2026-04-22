https://1prime.ru/20260422/strany-869351111.html
Названы страны с самыми большими доходами от торговли в 2025 году
2026-04-22T06:17+0300
экономика
мировая экономика
китай
германия
ирландия
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869351111.jpg?1776828993
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия по итогам 2025 года расположилась на третьем месте среди стран с самыми большими доходами от торговли, выяснило РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade, данным национальных статслужб и открытым данным. Так, по итогам года самый большой профицит в торговле со значительным отрывом показал Китай - 1,19 триллиона долларов. Следом расположилась Германия с 226,4 миллиарда долларов, а третье место заняла Россия со 139,3 миллиарда долларов. Замкнули пятерку Ирландия (133,8 миллиарда долларов) и Нидерланды (118,7 миллиарда). Также хорошо заработали на торговле Южная Корея (77,2 миллиарда долларов), Швейцария (65,54 миллиарда), Норвегия (65,496 миллиарда), Сингапур (62,1 миллиарда) и Италия (57,3 миллиарда). Торговля Саудовской Аравии по итогам года показала профицит в 56,5 миллиарда долларов, Бразилии - 54,8 миллиарда, Катара - 51,9 миллиарда. Замкнули топ-15 стран по доходам от торговли Индонезия (39,9 миллиарда) и Малайзия (35,5 миллиарда). А вот самый большой торговый дефицит по итогам прошлого года оказался у США - 1,24 триллиона долларов. В пятерку вошли Великобритания (395,3 миллиарда), Индия (310,2 миллиарда), Франция (105,4 миллиарда) и Турция (92,1 миллиарда). Также сильно в минус себе торговали Испания, чей дефицит торговли составил 68,2 миллиарда долларов, Гонконг - 57,3 миллиарда, Филиппины - 49,2 миллиарда, Украина - 44,4 миллиарда и Израиль - 38,2 миллиарда. Торговый дефицит Греции составил 37,9 миллиарда долларов, Португалии - 37,6 миллиарда, а Румынии - 36,9 миллиарда. Замкнули топ-15 стран с самым большим убытком от торговли Египет (34,4 миллиарда долларов) и Канада (22,9 миллиарда).
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
