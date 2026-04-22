Названы страны с самыми большими доходами от торговли в 2025 году

Названы страны с самыми большими доходами от торговли в 2025 году - 22.04.2026, ПРАЙМ

Названы страны с самыми большими доходами от торговли в 2025 году

Россия по итогам 2025 года расположилась на третьем месте среди стран с самыми большими доходами от торговли, выяснило РИА Новости по данным платформы ООН...

2026-04-22T06:17+0300

2026-04-22T06:17+0300

2026-04-22T06:36+0300

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия по итогам 2025 года расположилась на третьем месте среди стран с самыми большими доходами от торговли, выяснило РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade, данным национальных статслужб и открытым данным. Так, по итогам года самый большой профицит в торговле со значительным отрывом показал Китай - 1,19 триллиона долларов. Следом расположилась Германия с 226,4 миллиарда долларов, а третье место заняла Россия со 139,3 миллиарда долларов. Замкнули пятерку Ирландия (133,8 миллиарда долларов) и Нидерланды (118,7 миллиарда). Также хорошо заработали на торговле Южная Корея (77,2 миллиарда долларов), Швейцария (65,54 миллиарда), Норвегия (65,496 миллиарда), Сингапур (62,1 миллиарда) и Италия (57,3 миллиарда). Торговля Саудовской Аравии по итогам года показала профицит в 56,5 миллиарда долларов, Бразилии - 54,8 миллиарда, Катара - 51,9 миллиарда. Замкнули топ-15 стран по доходам от торговли Индонезия (39,9 миллиарда) и Малайзия (35,5 миллиарда). А вот самый большой торговый дефицит по итогам прошлого года оказался у США - 1,24 триллиона долларов. В пятерку вошли Великобритания (395,3 миллиарда), Индия (310,2 миллиарда), Франция (105,4 миллиарда) и Турция (92,1 миллиарда). Также сильно в минус себе торговали Испания, чей дефицит торговли составил 68,2 миллиарда долларов, Гонконг - 57,3 миллиарда, Филиппины - 49,2 миллиарда, Украина - 44,4 миллиарда и Израиль - 38,2 миллиарда. Торговый дефицит Греции составил 37,9 миллиарда долларов, Португалии - 37,6 миллиарда, а Румынии - 36,9 миллиарда. Замкнули топ-15 стран с самым большим убытком от торговли Египет (34,4 миллиарда долларов) и Канада (22,9 миллиарда).

китай

германия

ирландия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, германия, ирландия, оон