Госдума приняла в I чтении проект о региональных субсидиях для соцподдержки
2026-04-22T14:49+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, обеспечивающий предоставление территориальным органам Соцфонда России субсидий из региональных бюджетов для соцподдержки граждан, предусмотренной нормативными актами субъектов РФ. Документ внесен правительством РФ. Он вносит изменения в Бюджетный кодекс (БК), допускающие с 1 января 2027 года предоставление субвенций из региональных бюджетов государственным внебюджетным фондам на осуществление мер социальной защиты (поддержки) граждан. Сейчас это возможно лишь в случаях, установленных федеральными законами или указами президента РФ. Законопроект разрешает такие субсидии и в случаях, предусмотренных региональными нормативными правовыми актами. Цели и условия предоставления таких субвенций будут устанавливаться соглашениями между органом управления государственного внебюджетного фонда и высшим исполнительным органом соответствующего региона. Порядок заключения таких соглашений установит правительство РФ. "Этот законопроект – продолжение нашей работы по созданию единой системы социальной поддержки. Мы уже передали СФР полномочия по федеральным пособиям и пенсиям", - пояснил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. "Теперь создаём правовую базу для того, чтобы региональные выплаты тоже можно было получать через "одно окно" – без очередей, без дублирования документов и без беготни по инстанциям. Человек должен иметь дело с одним ведомством, а не с десятком", - добавил он. Сейчас в законодательстве РФ нет механизма финансового обеспечения полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, предусмотренных нормативными актами субъектов РФ. Речь идет о полномочиях, передаваемых от органов госвласти регионов государственным внебюджетным фондам РФ. Законопроект устраняет этот пробел. Проект внесен одновременно с другой законодательной инициативой правительства, которая предоставляет регионам право передавать территориальным органам Соцфонда России функции по предоставлению отдельных мер соцподдержки в виде денежных выплат. Речь идет о социальных пособиях и других выплатах. В связи с этим потребовались и сопутствующие изменения в БК.
