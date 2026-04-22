https://1prime.ru/20260422/sukhogruz-869366927.html
Задержанный Швецией сухогруз "Каффа" остается под запретом на плавание
2026-04-22T17:17+0300
бизнес
россия
рф
стокгольм
швеция
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/06/866244238_0:164:3038:1873_1920x0_80_0_0_06a90648aad1a2f5cd3655d46d8df3d1.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Сухогруз "Каффа", задержанный в марте шведскими властями, остается под запретом на плавание до исправления технических замечаний, заявил РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев. "Сам сухогруз остается под запретом на плавание до исправления высказанных Транспортным управлением Швеции технических замечаний", - сказал глава дипмиссии. Шведские власти 6 марта задержали сухогруз "Каффа", шедший под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальном море Швеции. Посольство РФ в Стокгольме уточняло, что из 11 членов экипажа судна десять имеют российское гражданство.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/06/866244238_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_1748936de73bd123bf798af84891835e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Посол Беляев: задержанный Швецией сухогруз "Каффа" остается под запретом на плавание