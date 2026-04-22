Т-Банк увеличил долю в МКБ до 5,46% акций с 2%
Т-Банк увеличил долю в МКБ до 5,46% акций с 2% - 22.04.2026, ПРАЙМ
Т-Банк увеличил долю в МКБ до 5,46% акций с 2%
Т-Банк по итогам сделки репо увеличил долю в Московском кредитном банке (МКБ) до 5,46% акций с 2%, следует из сообщения банка на ленте раскрытия информации. | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T21:01+0300
2026-04-22T21:01+0300
2026-04-22T21:25+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Т-Банк по итогам сделки репо увеличил долю в Московском кредитном банке (МКБ) до 5,46% акций с 2%, следует из сообщения банка на ленте раскрытия информации. "Количество и доля голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, право распоряжаться которыми получил эмитент – 5,46%", - говорится в сообщении. Представитель "Т-Технологий" пояснил, что это техническое раскрытие клиентской сделки репо. "Данный пакет акций не имеет отношения к инвестициям группы "Т-Технологии", - сказано в сообщении.Уточняется, что право распоряжаться таким количеством акций наступило 11 марта.До этого у банка было 2,02% акций МКБ.Акционеры МКБ на внеочередном собрании 25 мая обсудят вопрос реорганизации банка.
https://1prime.ru/20260422/rynok-869371767.html
банки, финансы, мкб, тинькофф
Банки, Финансы, МКБ, Тинькофф
Т-Банк увеличил долю в МКБ до 5,46% акций с 2%
Т-Банк увеличил долю в МКБ до 5,46% акций с 2%
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Т-Банк по итогам сделки репо увеличил долю в Московском кредитном банке (МКБ) до 5,46% акций с 2%, следует из сообщения банка на ленте раскрытия информации.
"Количество и доля голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, право распоряжаться которыми получил эмитент – 5,46%", - говорится в сообщении.
Представитель "Т-Технологий" пояснил, что это техническое раскрытие клиентской сделки репо. "Данный пакет акций не имеет отношения к инвестициям группы "Т-Технологии", - сказано в сообщении.
Уточняется, что право распоряжаться таким количеством акций наступило 11 марта.
До этого у банка было 2,02% акций МКБ
.
Акционеры МКБ на внеочередном собрании 25 мая обсудят вопрос реорганизации банка.
Российский рынок акций за основную сессию повысился на 0,14%