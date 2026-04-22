Т-Банк увеличил долю в МКБ до 5,46% акций с 2%

2026-04-22T21:01+0300

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Т-Банк по итогам сделки репо увеличил долю в Московском кредитном банке (МКБ) до 5,46% акций с 2%, следует из сообщения банка на ленте раскрытия информации. "Количество и доля голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, право распоряжаться которыми получил эмитент – 5,46%", - говорится в сообщении. Представитель "Т-Технологий" пояснил, что это техническое раскрытие клиентской сделки репо. "Данный пакет акций не имеет отношения к инвестициям группы "Т-Технологии", - сказано в сообщении.Уточняется, что право распоряжаться таким количеством акций наступило 11 марта.До этого у банка было 2,02% акций МКБ.Акционеры МКБ на внеочередном собрании 25 мая обсудят вопрос реорганизации банка.

https://1prime.ru/20260422/rynok-869371767.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

банки, финансы, мкб, тинькофф