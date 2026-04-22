СМИ: телеком-операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN - 22.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260422/telekom-operatory-869351877.html
СМИ: телеком-операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN
СМИ: телеком-операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN - 22.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: телеком-операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN
Российские телеком-операторы попросили Минцифры РФ отсрочить введение платы за VPN-трафик, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T07:14+0300
2026-04-22T07:14+0300
технологии
бизнес
россия
рф
ведомости
минцифры
forbes
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869351877.jpg?1776831283
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Российские телеком-операторы попросили Минцифры РФ отсрочить введение платы за VPN-трафик, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. В марте Forbes со ссылкой на источники писал о планах властей РФ ввести плату за использование VPN-сервисов. По данным издания, речь идет о случаях использования более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. По данным "Ведомостей", ввести дополнительную плату планировалось с 1 мая, а в середине апреля телекомкомпании обсуждали с Минцифры возможную отсрочку. "Операторы технически не готовы взимать с абонентов плату в указанные сроки по требованию регулятора из-за сложностей с настройками биллинговых систем, которые позволяют в реальном времени учитывать потребление услуг интернета, звонков, тарифицируют их, списывают средства и выставляют счета в большом количестве тарифов с разными условиями оплаты", - пишет издание. Источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы, рассказал, что каждая телекомкомпания по-своему трактует требование. Сейчас все находится в фазе регулярных обсуждений. Кто-то готов выполнять требование с 1 мая, а кому-то потребуется время до осени, чтобы настроить биллинговые системы по-новому. Представители T2, "Мегафона", "Билайна" и МТС отказались от комментариев.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, рф, ведомости, минцифры, forbes
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Ведомости, Минцифры, Forbes
07:14 22.04.2026
 
СМИ: телеком-операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN

ТВ-операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN-трафик

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Российские телеком-операторы попросили Минцифры РФ отсрочить введение платы за VPN-трафик, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
В марте Forbes со ссылкой на источники писал о планах властей РФ ввести плату за использование VPN-сервисов. По данным издания, речь идет о случаях использования более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях.
По данным "Ведомостей", ввести дополнительную плату планировалось с 1 мая, а в середине апреля телекомкомпании обсуждали с Минцифры возможную отсрочку.
"Операторы технически не готовы взимать с абонентов плату в указанные сроки по требованию регулятора из-за сложностей с настройками биллинговых систем, которые позволяют в реальном времени учитывать потребление услуг интернета, звонков, тарифицируют их, списывают средства и выставляют счета в большом количестве тарифов с разными условиями оплаты", - пишет издание.
Источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы, рассказал, что каждая телекомкомпания по-своему трактует требование. Сейчас все находится в фазе регулярных обсуждений. Кто-то готов выполнять требование с 1 мая, а кому-то потребуется время до осени, чтобы настроить биллинговые системы по-новому.
Представители T2, "Мегафона", "Билайна" и МТС отказались от комментариев.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯРФВедомостиМинцифрыForbes
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала