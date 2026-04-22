Открытие Ормуза сделает сделку с Ираном невозможной, заявил Трамп

2026-04-22T04:40+0300

ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что немедленное открытие Ормузского пролива якобы сделает любую договоренность с Ираном невозможной. "Если мы это сделаем (снимем блокаду в проливе - ред.), то никакой сделки с Ираном уже и быть не может, если только мы не разбомбим остальную часть страны, включая руководство", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Как утверждает американский лидер, ему поступила информация, что Тегеран якобы хочет немедленно открыть пролив. Ранее Трамп заявил, что по просьбе Пакистана решил отложить атаки по Ирану, при этом морская блокада страны продолжится, а на время ожидания предложения от республики по урегулированию конфликта военные США на Ближнем Востоке будут оставаться в боевой готовности. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели, 22 апреля истекает срок перемирия. Прошедшие за это время в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

