В США раскрыли, чем Иран застал Трампа врасплох
2026-04-22T07:20+0300
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Решение Ирана закрыть Ормузский пролив застало президента Дональда Трампа врасплох, заявил американский аналитик Марк Слебода в беседе с Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале."Трамп не верил, что иранцы когда-либо перекроют пролив. А когда это произошло, его это очень расстроило, насколько легко это сделать", — рассказал эксперт.К тому же, как отметил аналитик, у США нет эффективных способов добиться победы над Ираном военным путем.Операции, проводимые Соединенными Штатами и Израилем на Ближнем Востоке, почти полностью парализовали судоходство через Ормузский пролив.17 апреля глава МИД ИРИ Аббас Аракчи сообщил об открытии транспортного коридора, которым могли пользоваться только суда с гуманитарной помощью и флоты дружественных Ирану стран, таких как Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан, по данным агентства Tasnim.Открытие Ормузского пролива стало одним из условий соблюдения перемирия между США и Ираном, к которому стороны пришли восьмого апреля.Накануне во вторник президент США объявил о продлении режима прекращения огня до достижения договоренности с Ираном.
https://1prime.ru/20260422/iran-869352033.html
https://1prime.ru/20260421/tramp-869317273.html
Аналитик Слебода: закрытие Ормузского пролива Ираном застало Трампа врасплох