В США раскрыли, чем Иран застал Трампа врасплох - 22.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260422/tramp-869352172.html
В США раскрыли, чем Иран застал Трампа врасплох
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_0:0:1694:953_1920x0_80_0_0_16493922636c8ccc0c41319dfa328126.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_66:0:1629:1172_1920x0_80_0_0_1a4c61c12a91c9fe7e123a2e62507ade.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
07:20 22.04.2026
 
В США раскрыли, чем Иран застал Трампа врасплох

Аналитик Слебода: закрытие Ормузского пролива Ираном застало Трампа врасплох

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Решение Ирана закрыть Ормузский пролив застало президента Дональда Трампа врасплох, заявил американский аналитик Марк Слебода в беседе с Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
"Трамп не верил, что иранцы когда-либо перекроют пролив. А когда это произошло, его это очень расстроило, насколько легко это сделать", — рассказал эксперт.
К тому же, как отметил аналитик, у США нет эффективных способов добиться победы над Ираном военным путем.
Операции, проводимые Соединенными Штатами и Израилем на Ближнем Востоке, почти полностью парализовали судоходство через Ормузский пролив.
17 апреля глава МИД ИРИ Аббас Аракчи сообщил об открытии транспортного коридора, которым могли пользоваться только суда с гуманитарной помощью и флоты дружественных Ирану стран, таких как Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан, по данным агентства Tasnim.
Открытие Ормузского пролива стало одним из условий соблюдения перемирия между США и Ираном, к которому стороны пришли восьмого апреля.
Накануне во вторник президент США объявил о продлении режима прекращения огня до достижения договоренности с Ираном.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала