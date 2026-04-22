В США раскрыли, чем Иран застал Трампа врасплох

2026-04-22T07:20+0300

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Решение Ирана закрыть Ормузский пролив застало президента Дональда Трампа врасплох, заявил американский аналитик Марк Слебода в беседе с Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале."Трамп не верил, что иранцы когда-либо перекроют пролив. А когда это произошло, его это очень расстроило, насколько легко это сделать", — рассказал эксперт.К тому же, как отметил аналитик, у США нет эффективных способов добиться победы над Ираном военным путем.Операции, проводимые Соединенными Штатами и Израилем на Ближнем Востоке, почти полностью парализовали судоходство через Ормузский пролив.17 апреля глава МИД ИРИ Аббас Аракчи сообщил об открытии транспортного коридора, которым могли пользоваться только суда с гуманитарной помощью и флоты дружественных Ирану стран, таких как Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан, по данным агентства Tasnim.Открытие Ормузского пролива стало одним из условий соблюдения перемирия между США и Ираном, к которому стороны пришли восьмого апреля.Накануне во вторник президент США объявил о продлении режима прекращения огня до достижения договоренности с Ираном.

мировая экономика, иран, дональд трамп, мид, аббас аракчи, ормузский пролив, россия, сша