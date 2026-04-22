https://1prime.ru/20260422/tramp-869352331.html

"Уже мчатся в Белый дом": в США запаниковали из-за решения Трампа по Ирану

Израиль планирует усилить давление на президента США Дональда Трампа в связи с его решением о продлении перемирия с Ираном, заявил в социальной сети Х отставной

дональд трамп

сша

иран

общество

тегеран

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741827_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_dea87fcd805aeb375f6b409aceb7213e.jpg

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Израиль планирует усилить давление на президента США Дональда Трампа в связи с его решением о продлении перемирия с Ираном, заявил в социальной сети Х отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис."Хотя сегодня мы и избежали худшего, но большая проблема все еще остается. <…> На Трампа будет оказано огромное давление со стороны Израиля и ястребов войны в его ближайшем окружении, которые, без сомнения, уже мчатся в Белый дом, чтобы попытаться заставить его передумать", — сообщил военный.Кроме того, Дэвис считает, что американцам стоит убедить своего президента в необходимости пойти на уступки перед Тегераном и избежать возобновления конфликта на Ближнем Востоке.Вечером во вторник президент США продлил перемирие с Ираном на две недели, несмотря на то что его срок истекал.Он также заявил о продолжении блокады иранских портов. По его словам, Пакистан обратился к США с просьбой не наносить удары по ИРИ, пока Тегеран не выйдет с предложением по переговорам.Две недели назад Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня. За это время стороны провели переговоры в Исламабаде, но они не привели к значимым результатам.Следующая встреча была назначена на среду, однако Иран отказался участвовать. По информации агентства Tasnim, власти ИРИ сочли контакты с США пустой тратой времени, указывая, что они препятствуют достижению взаимовыгодного соглашения.Как сообщает агентство IRNA, это решение Исламская Республика приняла из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных требований со стороны США.

https://1prime.ru/20260422/tramp-869352172.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

