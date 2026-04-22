"Уже мчатся в Белый дом": в США запаниковали из-за решения Трампа по Ирану
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Израиль планирует усилить давление на президента США Дональда Трампа в связи с его решением о продлении перемирия с Ираном, заявил в социальной сети Х отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.
"Хотя сегодня мы и избежали худшего, но большая проблема все еще остается. <…> На Трампа будет оказано огромное давление со стороны Израиля и ястребов войны в его ближайшем окружении, которые, без сомнения, уже мчатся в Белый дом, чтобы попытаться заставить его передумать", — сообщил военный.
Кроме того, Дэвис считает, что американцам стоит убедить своего президента в необходимости пойти на уступки перед Тегераном и избежать возобновления конфликта на Ближнем Востоке.
Он также заявил о продолжении блокады иранских портов. По его словам, Пакистан обратился к США с просьбой не наносить удары по ИРИ, пока Тегеран не выйдет с предложением по переговорам.
Две недели назад Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня. За это время стороны провели переговоры в Исламабаде, но они не привели к значимым результатам.
Следующая встреча была назначена на среду, однако Иран отказался участвовать. По информации агентства Tasnim, власти ИРИ сочли контакты с США пустой тратой времени, указывая, что они препятствуют достижению взаимовыгодного соглашения.
Как сообщает агентство IRNA, это решение Исламская Республика приняла из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных требований со стороны США.