Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уже мчатся в Белый дом": в США запаниковали из-за решения Трампа по Ирану - 22.04.2026, ПРАЙМ
"Уже мчатся в Белый дом": в США запаниковали из-за решения Трампа по Ирану
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Израиль планирует усилить давление на президента США Дональда Трампа в связи с его решением о продлении перемирия с Ираном, заявил в социальной сети Х отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис."Хотя сегодня мы и избежали худшего, но большая проблема все еще остается. &lt;…&gt; На Трампа будет оказано огромное давление со стороны Израиля и ястребов войны в его ближайшем окружении, которые, без сомнения, уже мчатся в Белый дом, чтобы попытаться заставить его передумать", — сообщил военный.Кроме того, Дэвис считает, что американцам стоит убедить своего президента в необходимости пойти на уступки перед Тегераном и избежать возобновления конфликта на Ближнем Востоке.Вечером во вторник президент США продлил перемирие с Ираном на две недели, несмотря на то что его срок истекал.Он также заявил о продолжении блокады иранских портов. По его словам, Пакистан обратился к США с просьбой не наносить удары по ИРИ, пока Тегеран не выйдет с предложением по переговорам.Две недели назад Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня. За это время стороны провели переговоры в Исламабаде, но они не привели к значимым результатам.Следующая встреча была назначена на среду, однако Иран отказался участвовать. По информации агентства Tasnim, власти ИРИ сочли контакты с США пустой тратой времени, указывая, что они препятствуют достижению взаимовыгодного соглашения.Как сообщает агентство IRNA, это решение Исламская Республика приняла из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных требований со стороны США.
https://1prime.ru/20260422/tramp-869352172.html
https://1prime.ru/20260421/tramp-869317273.html
07:23 22.04.2026
 
"Уже мчатся в Белый дом": в США запаниковали из-за решения Трампа по Ирану

Дэвис: Израиль усилит давление на Трампа из-за продления перемирия с Ираном

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Израиль планирует усилить давление на президента США Дональда Трампа в связи с его решением о продлении перемирия с Ираном, заявил в социальной сети Х отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.
"Хотя сегодня мы и избежали худшего, но большая проблема все еще остается. <…> На Трампа будет оказано огромное давление со стороны Израиля и ястребов войны в его ближайшем окружении, которые, без сомнения, уже мчатся в Белый дом, чтобы попытаться заставить его передумать", — сообщил военный.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
В США раскрыли, чем Иран застал Трампа врасплох
07:20
Кроме того, Дэвис считает, что американцам стоит убедить своего президента в необходимости пойти на уступки перед Тегераном и избежать возобновления конфликта на Ближнем Востоке.
Вечером во вторник президент США продлил перемирие с Ираном на две недели, несмотря на то что его срок истекал.
Он также заявил о продолжении блокады иранских портов. По его словам, Пакистан обратился к США с просьбой не наносить удары по ИРИ, пока Тегеран не выйдет с предложением по переговорам.
Две недели назад Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня. За это время стороны провели переговоры в Исламабаде, но они не привели к значимым результатам.
Следующая встреча была назначена на среду, однако Иран отказался участвовать. По информации агентства Tasnim, власти ИРИ сочли контакты с США пустой тратой времени, указывая, что они препятствуют достижению взаимовыгодного соглашения.
Как сообщает агентство IRNA, это решение Исламская Республика приняла из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных требований со стороны США.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
"С Трампом что-то не так": в США сообщили о странных вещах в Белом доме
Вчера, 07:34
 
