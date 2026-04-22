В ЦСР рассказали, когда начнется восстановление роста инвестиций в России

Восстановление роста инвестиций в России начнется при снижении ключевой ставки ЦБ до 10-12%, такое мнение высказал РИА Новости глава Центра стратегических...

2026-04-22T07:48+0300

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Восстановление роста инвестиций в России начнется при снижении ключевой ставки ЦБ до 10-12%, такое мнение высказал РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов. По данным Росстата, в 2025 году инвестиции в основной капитал в России снизились на 2,3%. В текущем году Минэкономразвития РФ ожидает спад инвестиций на 0,5%, прогноз будет пересмотрен весной. "Пороговым уровнем ключевой ставки, начиная с которого можно ожидать оживления инвестиционного спроса со стороны бизнеса, можно назвать отметку в 10-12%, так как, начиная с этого уровня и ниже, стоимость заемного финансирования позволяет оставаться в границах рентабельности инвестиционных проектов", - отметил глава ЦСР. Банк России в марте снизил ключевую ставку в седьмой раз подряд – до 15%. Очередное заседание ЦБ по ставке состоится в пятницу, 24 апреля. По словам Смелова, при планировании инвестиций важно учитывать и разницу между ставками по банковским депозитам и уровнем рентабельности бизнеса. "При текущих ставках компаниям по-прежнему невыгодно брать на себя повышенные риски инвестиций в модернизацию и расширение производства, так как гораздо надежнее разместить средства на банковских депозитах", - пояснил глава ЦСР. Он считает, что государство безусловно должно выступать дополнительным драйвером частных инвестиций, что в том числе реализуется в рамках проектов государственно-частного партнерства, концессий, инвестиций ФНБ, программ ВЭБ.РФ. "Но это не замена частным инвестициям — это "якорь", который должен притягивать частный капитал, особенно в долгосрочных, капиталоемких и масштабных проектах", - заключил Смелов.

