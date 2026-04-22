"Атмосфера тревоги". На Западе сообщили о неожиданном ударе по Украине

2026-04-22T23:12+0300

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. В странах ЕС усиливаются опасения, что победа коалиции "Прогрессивная Болгария" во главе с бывшим президентом Руменом Радевым может затруднить поддержку Украины, пишет Welt."В Брюсселе царит атмосфера тревоги, что Радев возьмет на себя роль венгерского премьер-министра Виктора Орбана и станет блокирующей фигурой на уровне ЕС. В последние годы он, в частности, выступал против поставок оружия Украине и призывал улучшить отношения с Россией, в том числе за счет импорта российской нефти", — говорится в материале.Отмечается, что одним из первых решений нового премьера может стать отказ от соглашения о поставках вооружений, подписанного временным прозападным правительством Болгарии с Украиной в марте. По данным издания, Радев уже ставил под сомнение необходимость подобных обязательств, считая, что они могут угрожать безопасности страны.Парламентские выборы прошли в Болгарии в воскресенье. По итогам обработки всех протоколов блок "Прогрессивная Болгария" получил 44,5% голосов.Политик неоднократно выступал за пересмотр подхода Европы к спецоперации России на Украине и возвращение к дипломатическому пути.

