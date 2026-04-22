"Атмосфера тревоги". На Западе сообщили о неожиданном ударе по Украине - 22.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260422/udar-869376791.html
"Атмосфера тревоги". На Западе сообщили о неожиданном ударе по Украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Welt: успех блока Радева в Болгарии осложнит помощь Киеву

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. В странах ЕС усиливаются опасения, что победа коалиции "Прогрессивная Болгария" во главе с бывшим президентом Руменом Радевым может затруднить поддержку Украины, пишет Welt.
Брюсселе царит атмосфера тревоги, что Радев возьмет на себя роль венгерского премьер-министра Виктора Орбана и станет блокирующей фигурой на уровне ЕС. В последние годы он, в частности, выступал против поставок оружия Украине и призывал улучшить отношения с Россией, в том числе за счет импорта российской нефти", — говорится в материале.
Президент РФ Владимир Путин на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
"Двойная стратегия". Слова Путина вызвали тревогу на Западе
Вчера, 23:10
Отмечается, что одним из первых решений нового премьера может стать отказ от соглашения о поставках вооружений, подписанного временным прозападным правительством Болгарии с Украиной в марте. По данным издания, Радев уже ставил под сомнение необходимость подобных обязательств, считая, что они могут угрожать безопасности страны.
Парламентские выборы прошли в Болгарии в воскресенье. По итогам обработки всех протоколов блок "Прогрессивная Болгария" получил 44,5% голосов.
Политик неоднократно выступал за пересмотр подхода Европы к спецоперации России на Украине и возвращение к дипломатическому пути.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
На Западе пришли в ярость из-за хода ЕС против России
Вчера, 23:08
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала