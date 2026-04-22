https://1prime.ru/20260422/ugrozy-869359067.html
В "Росгосстрахе" назвали самые частые угрозы для дачников в мае
2026-04-22T13:30+0300
общество
росгосстрах
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861569764_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_11347ec032f4cc41f3639256725494ef.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Самыми частыми угрозами для дачников в мае становятся пожары, подтопления, взломы и кражи, а также порча имущества животными, рассказали в "Росгосстрахе". "По данным экспертов "Росгосстраха", в прошлом году более 40% заявлений клиентов компании по загородным домам в период майских праздников были связаны с повреждением имущества из-за природных явлений. В этом году, прогнозируют эксперты "Росгосстраха", таких заявлений будет на порядок больше", - говорится в материале "Газеты.Ru". Это может случиться из-за того, что апрель-май являются временем активного таяния снега и обильных дождей - "для владельцев частных домов это период риска подтопления". Подчеркивается, что при отсутствии отмостков или заливе дренажной системы талая вода начнет затекать в подвал или под пол первого этажа. "Второй по распространению и самый дорогостоящий риск — это пожары. В прошлом году во время майских каникул заявлений из-за возгораний было подано почти на 9% больше, чем годом ранее. Часто причинами пожаров становятся неисправная электропроводка, пал травы и мусора, а также жаркое пламя от мангала. Чтобы не допустить таких случаев, надо проявлять максимальную осторожность, особенно при использовании открытого огня", - отмечается в сообщении. Кроме того, в топ рисков в частном секторе входят взломы и кражи - год назад было подано 8% заявлений и обращений из-за противоправных действий третьих лиц и 6% - из-за краж. Еще одним риском являются животные, так как май - это время активизации разной живности, грызунов и даже лис, которые могут проникнуть на участок или в хозпостройки и в поисках еды перегрызть электропроводку, испортить мебель или систему вентиляции.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861569764_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_67e21c51537a024ac4e25fb0dfcaf87e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
