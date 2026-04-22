В "Росгосстрахе" назвали самые частые угрозы для дачников в мае - 22.04.2026, ПРАЙМ

Самыми частыми угрозами для дачников в мае становятся пожары, подтопления, взломы и кражи, а также порча имущества животными, рассказали в "Росгосстрахе". | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T13:30+0300

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Самыми частыми угрозами для дачников в мае становятся пожары, подтопления, взломы и кражи, а также порча имущества животными, рассказали в "Росгосстрахе". "По данным экспертов "Росгосстраха", в прошлом году более 40% заявлений клиентов компании по загородным домам в период майских праздников были связаны с повреждением имущества из-за природных явлений. В этом году, прогнозируют эксперты "Росгосстраха", таких заявлений будет на порядок больше", - говорится в материале "Газеты.Ru". Это может случиться из-за того, что апрель-май являются временем активного таяния снега и обильных дождей - "для владельцев частных домов это период риска подтопления". Подчеркивается, что при отсутствии отмостков или заливе дренажной системы талая вода начнет затекать в подвал или под пол первого этажа. "Второй по распространению и самый дорогостоящий риск — это пожары. В прошлом году во время майских каникул заявлений из-за возгораний было подано почти на 9% больше, чем годом ранее. Часто причинами пожаров становятся неисправная электропроводка, пал травы и мусора, а также жаркое пламя от мангала. Чтобы не допустить таких случаев, надо проявлять максимальную осторожность, особенно при использовании открытого огня", - отмечается в сообщении. Кроме того, в топ рисков в частном секторе входят взломы и кражи - год назад было подано 8% заявлений и обращений из-за противоправных действий третьих лиц и 6% - из-за краж. Еще одним риском являются животные, так как май - это время активизации разной живности, грызунов и даже лис, которые могут проникнуть на участок или в хозпостройки и в поисках еды перегрызть электропроводку, испортить мебель или систему вентиляции.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

