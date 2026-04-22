Глава дипломатии ЕС сожалеет, что партнеры не помогают ему по Украине
2026-04-22T00:02+0300
БРЮССЕЛЬ, 21 апр - ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции выразила сожаление, что партнёры ЕС не оказывают ему помощи по украинскому вопросу, в то время как Брюссель предоставляет финансирование в различных кризисах.
"У нас есть и собственные проблемы - например, Украина, где мы просим наших партнёров о поддержке. Мы крупнейшие доноры в Судане, в Сомали - можно перечислять по всему миру. Но там, где у нас есть проблема - это Украина: мы там практически одни и являемся крупнейшими сторонниками. Не совсем одни, но это вызывает у нас беспокойство", - сказала она.
Ранее в апреле Каллас заявила, что Евросоюз не хочет оказывать более значительную помощь странам Персидского залива в конфликте вокруг Ирана, поскольку они не помогают Европе на Украине.
