СМИ рассказали, сколько будет стоить восстановление Украины - 22.04.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали, сколько будет стоить восстановление Украины
23:51 22.04.2026
 
Money.pl: восстановление Украины потребует $600 миллиардов за десять лет

ВАРШАВА, 22 апр — ПРАЙМ. Восстановление Украины после окончания конфликта в этой стране потребует около 600 миллиардов долларов в течение 10 лет, сообщает издание Money.pl со ссылкой на аналитический отчет Citi Institute.
"По оценкам экспертов, общий объем затрат на восстановление экономики страны в ближайшие десять лет составляет порядка 588–600 миллиардов долларов, что превышает годовой ВВП Украины практически в три раза", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в реальном выражении это расходы, превышающие более чем в три раза средства, выделенные Европе после Второй мировой войны в рамках "Плана Маршалла".
Авторы отчета отмечают, что значительная часть разрушений на Украине пришлась на ключевые отрасли экономики, включая транспорт, энергетику, жилищный сектор, промышленность и сельское хозяйство.
"При этом расходы на восстановление могут увеличиваться по мере продолжения боевых действий", - говорится в отчете.
Аналитики подчеркивают, что важную роль в финансировании восстановления должны сыграть частные инвестиции. По их оценке, прямые иностранные инвестиции должны составить от 87 до 145 миллиардов долларов в течение десяти лет и покрыть до четверти необходимого объема средств, но лишь при условии привлекательности инвестиций.
"Капитал не придет по благотворительным причинам — инвесторы должны видеть экономическую выгоду и устойчивые перспективы", — говорится в отчете.
Среди ключевых факторов, способных привлечь инвестиции, эксперты называют интеграцию Украины с Европейским союзом, "развитие оборонных технологий и наличие значительных запасов критически важных полезных ископаемых".
В то же время главным препятствием для притока капитала остается "отсутствие устойчивого мира и гарантий безопасности, без которых крупные инвесторы будут занимать выжидательную позицию", отмечается в отчете.
