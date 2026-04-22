https://1prime.ru/20260422/ukraina-869377776.html

СМИ рассказали, сколько будет стоить восстановление Украины

Восстановление Украины после окончания конфликта в этой стране потребует около 600 миллиардов долларов в течение 10 лет, сообщает издание Money.pl со ссылкой на

2026-04-22T23:51+0300

мировая экономика

украина

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

ВАРШАВА, 22 апр — ПРАЙМ. Восстановление Украины после окончания конфликта в этой стране потребует около 600 миллиардов долларов в течение 10 лет, сообщает издание Money.pl со ссылкой на аналитический отчет Citi Institute. "По оценкам экспертов, общий объем затрат на восстановление экономики страны в ближайшие десять лет составляет порядка 588–600 миллиардов долларов, что превышает годовой ВВП Украины практически в три раза", - говорится в сообщении. Уточняется, что в реальном выражении это расходы, превышающие более чем в три раза средства, выделенные Европе после Второй мировой войны в рамках "Плана Маршалла". Авторы отчета отмечают, что значительная часть разрушений на Украине пришлась на ключевые отрасли экономики, включая транспорт, энергетику, жилищный сектор, промышленность и сельское хозяйство. "При этом расходы на восстановление могут увеличиваться по мере продолжения боевых действий", - говорится в отчете. Аналитики подчеркивают, что важную роль в финансировании восстановления должны сыграть частные инвестиции. По их оценке, прямые иностранные инвестиции должны составить от 87 до 145 миллиардов долларов в течение десяти лет и покрыть до четверти необходимого объема средств, но лишь при условии привлекательности инвестиций. "Капитал не придет по благотворительным причинам — инвесторы должны видеть экономическую выгоду и устойчивые перспективы", — говорится в отчете. Среди ключевых факторов, способных привлечь инвестиции, эксперты называют интеграцию Украины с Европейским союзом, "развитие оборонных технологий и наличие значительных запасов критически важных полезных ископаемых". В то же время главным препятствием для притока капитала остается "отсутствие устойчивого мира и гарантий безопасности, без которых крупные инвесторы будут занимать выжидательную позицию", отмечается в отчете.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

