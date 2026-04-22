Фондовые индексы США растут в среднем на 1%

Основные фондовые индексы США в среду растут в среднем на 1% на фоне продления перемирия с Ираном, а Nasdaq побил исторический рекорд, свидетельствуют данные... | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T18:27+0300

экономика

рынок

индексы

торги

сша

иран

тегеран

дональд трамп

dow jones

nasdaq composite

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду растут в среднем на 1% на фоне продления перемирия с Ираном, а Nasdaq побил исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.00 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,82% - до 49 552,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,13%, до 24 534,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,83%, до 7 122,35 пункта. Ранее в среду Nasdaq Composite доcтигал рекордного значения в 24 570,66 пункта. Рынки реагируют на ослабление геополитической напряженности в мире. Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе. "Вполне возможно, что мы увидим продолжение негативных заголовков, ультиматумов и крайних сроков переговоров, но это не означает, что акции будут значимо реагировать на каждый из них, поскольку рынки уже учли худшие последствия конфликта во время минимумов, достигнутых еще в марте", - прокомментировал агентству Рейтер главный инвестиционный директор RGA Investments Рик Гарднер (Rick Gardner). Трейдеры учитывают и благоприятные новости из корпоративного сектора США. Так, энергетическая компания GE Vernova, согласно данным отчетности, в первом квартале текущего года увеличила чистую прибыль в 18 раз в годовом выражении - до 4,75 миллиарда долларов.

