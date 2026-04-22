В США заявили, что продолжают искать методы санкционного давления на Россию - 22.04.2026, ПРАЙМ

США продолжают поддерживать уже имеющиеся и прорабатывать новые методы санкционного давления на Россию, заявил помощник министра финансов США Джонатан Берк. | 22.04.2026, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. США продолжают поддерживать уже имеющиеся и прорабатывать новые методы санкционного давления на Россию, заявил помощник министра финансов США Джонатан Берк. "Мы продолжаем применять наши санкции (в отношении России - ред.). Мы продолжаем выявлять новые способы их применения", - заявил Берк во время дачи показаний в комитете по финансам палаты представителей США. Берк также отметил, что США продолжают тесно сотрудничать с международными партнерами, оперативно обмениваясь информацией об уязвимостях в санкционном режиме, чтобы обеспечить эффективность принимаемых ими мер по ограничению финансовой активности России. Министерство финансов США сообщило 18 апреля о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая. В феврале президент США Дональд Трамп заявлял, что поддержал бы отмену санкций против России, если будет достигнута договоренность по урегулированию конфликта на Украине.

