https://1prime.ru/20260422/usa-869375804.html
Иностранные мошенники ежегодно обирают американцев, заявили в Минфине США
Заграничные преступники обирают американцев на сотни миллиардов долларов ежегодно, сообщил помощник министра финансов США Джонатан Берк.
2026-04-22T22:51+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76151/44/761514483_0:117:2256:1386_1920x0_80_0_0_9740cb68357b657c89164ab40314b5ba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76151/44/761514483_128:0:2129:1501_1920x0_80_0_0_047cf12ed3807ad958019a60bda522e4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Берк: иностранные преступники обирают американцев на сотни миллиардов долларов ежегодно
ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Заграничные преступники обирают американцев на сотни миллиардов долларов ежегодно, сообщил помощник министра финансов США Джонатан Берк.
"Организованные преступные группы устраивают аферы из больших центров за границей. Внутри мошенничество обходится нашим налогоплательщикам в сотни миллиардов долларов ежегодно", - сказал Берк на слушаниях в комитете палаты представителей.
Чиновник назвал такой уровень нарушений закона неприемлемым.
По словам Берка, для министерства мошенничество стало определяющим вызовом.
Федеральная торговая комиссия США (FTC) 17 апреля объявила, что американцы в 2025 году отдали рекордные 15,9 миллиарда долларов мошенникам, половину этих денег - из-за афер под видом инвестиций, при этом часто жертв обирали друзья, выдававшие себя за наставников по финансам. Ведомство посоветовало проверять документы организаций, куда планируется вкладывать средства, и агентов, которые выступают посредниками.
