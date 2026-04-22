Иностранные мошенники ежегодно обирают американцев, заявили в Минфине США - 22.04.2026, ПРАЙМ
Иностранные мошенники ежегодно обирают американцев, заявили в Минфине США
Заграничные преступники обирают американцев на сотни миллиардов долларов ежегодно, сообщил помощник министра финансов США Джонатан Берк. | 22.04.2026, ПРАЙМ
Иностранные мошенники ежегодно обирают американцев, заявили в Минфине США

Берк: иностранные преступники обирают американцев на сотни миллиардов долларов ежегодно

ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Заграничные преступники обирают американцев на сотни миллиардов долларов ежегодно, сообщил помощник министра финансов США Джонатан Берк.
"Организованные преступные группы устраивают аферы из больших центров за границей. Внутри мошенничество обходится нашим налогоплательщикам в сотни миллиардов долларов ежегодно", - сказал Берк на слушаниях в комитете палаты представителей.
Чиновник назвал такой уровень нарушений закона неприемлемым.
По словам Берка, для министерства мошенничество стало определяющим вызовом.
Федеральная торговая комиссия США (FTC) 17 апреля объявила, что американцы в 2025 году отдали рекордные 15,9 миллиарда долларов мошенникам, половину этих денег - из-за афер под видом инвестиций, при этом часто жертв обирали друзья, выдававшие себя за наставников по финансам. Ведомство посоветовало проверять документы организаций, куда планируется вкладывать средства, и агентов, которые выступают посредниками.
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
Глава Минэнерго США отказался гарантировать снижение цен на бензин
22:38
 
ФинансыМировая экономикаСША
 
 
