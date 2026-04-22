Nike продлил в России действие трех товарных знаков - 22.04.2026, ПРАЙМ
Nike продлил в России действие трех товарных знаков
Nike продлил в России действие трех товарных знаков - 22.04.2026, ПРАЙМ
Nike продлил в России действие трех товарных знаков
Ушедший из России американский производитель спортивной одежды Nike смог продлить в России действие трех товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив... | 22.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Ушедший из России американский производитель спортивной одежды Nike смог продлить в России действие трех товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, действие исключительного права на товарные знаки Nike Aeroswift, Air Jordan и SNKRS должно истечь весной и осенью 2026 года. Корпорация подала в Роспатент заявления, чтобы продлить срок владения этими знаками. Ведомство приняло решение, удовлетворив заявления правообладателя "НАЙК Инноувейт С.В." и продлив действие знаков до 2036 года соответственно. В марте 2022 года Nike перестал осуществлять доставку продукции в Россию. В конце июня того же года компания приняла решение полностью уйти с российского рынка. Фирма отметила, что сайт и мобильное приложение больше не будут доступны в РФ, а магазины Nike, которые до этого были временно закрыты, больше не откроются. Американская компания Nike Inc. - один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).
рф
сша
бизнес, технологии, рф, сша, nike, роспатент
Бизнес, Технологии, Экономика, РФ, США, Nike, Роспатент
02:00 22.04.2026 (обновлено: 02:20 22.04.2026)
 
Nike продлил в России действие трех товарных знаков

РИА Новости: Роспатент продлил действие трех товарных знаков Nike в России

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Ушедший из России американский производитель спортивной одежды Nike смог продлить в России действие трех товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, действие исключительного права на товарные знаки Nike Aeroswift, Air Jordan и SNKRS должно истечь весной и осенью 2026 года. Корпорация подала в Роспатент заявления, чтобы продлить срок владения этими знаками. Ведомство приняло решение, удовлетворив заявления правообладателя "НАЙК Инноувейт С.В." и продлив действие знаков до 2036 года соответственно.
В марте 2022 года Nike перестал осуществлять доставку продукции в Россию. В конце июня того же года компания приняла решение полностью уйти с российского рынка. Фирма отметила, что сайт и мобильное приложение больше не будут доступны в РФ, а магазины Nike, которые до этого были временно закрыты, больше не откроются.
Американская компания Nike Inc. - один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).
 
ЭкономикаБизнесТехнологииРФСШАNikeРоспатент
 
 
