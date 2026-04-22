Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Волгограда задержали семь рейсов - 22.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260422/volgograd-869353588.html
В аэропорту Волгограда задержали семь рейсов
В аэропорту Волгограда задержали семь рейсов - 22.04.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Волгограда задержали семь рейсов
Семь рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда из-за ночных ограничений на использование воздушного пространства, следует из данных онлайн-табло авиагавани. | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T08:42+0300
2026-04-22T08:42+0300
бизнес
волгоград
москва
санкт-петербург
росавиация
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:56:2983:1733_1920x0_80_0_0_e4fef3a38cf393d8f77bb8cf0a749839.jpg
ВОЛГОГРАД, 22 апр – ПРАЙМ. Семь рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда из-за ночных ограничений на использование воздушного пространства, следует из данных онлайн-табло авиагавани. Росавиация ввела временные ограничения в волгоградском аэропорту на прием и выпуск воздушных судов в ночь на среду, сняты они были в утром 22 апреля. Уточняется, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. По информации онлайн-табло, семь рейсов задержаны в аэропорту Волгограда: три на вылет – в Шарм-эль-Шейх, Москву и Санкт-Петербург и четыре на прилет – в Шарм-эль-Шейх, Атырау, Москву и Санкт-Петербург.
волгоград
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:0:2651:1988_1920x0_80_0_0_37b13d7624b06d006ed37179d95a70d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, волгоград, москва, санкт-петербург, росавиация, воздушный транспорт
Бизнес, ВОЛГОГРАД, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Росавиация, Воздушный транспорт
08:42 22.04.2026
 
В аэропорту Волгограда задержали семь рейсов

В аэропорту Волгограда задерживаются 7 рейсов из-за ночных ограничений

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВОЛГОГРАД, 22 апр – ПРАЙМ. Семь рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда из-за ночных ограничений на использование воздушного пространства, следует из данных онлайн-табло авиагавани.
Росавиация ввела временные ограничения в волгоградском аэропорту на прием и выпуск воздушных судов в ночь на среду, сняты они были в утром 22 апреля. Уточняется, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
По информации онлайн-табло, семь рейсов задержаны в аэропорту Волгограда: три на вылет – в Шарм-эль-Шейх, Москву и Санкт-Петербург и четыре на прилет – в Шарм-эль-Шейх, Атырау, Москву и Санкт-Петербург.
 
БизнесВОЛГОГРАДМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРосавиацияВоздушный транспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала