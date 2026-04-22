В аэропорту Волгограда задержали семь рейсов

Семь рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда из-за ночных ограничений на использование воздушного пространства, следует из данных онлайн-табло авиагавани.

2026-04-22T08:42+0300

ВОЛГОГРАД, 22 апр – ПРАЙМ. Семь рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда из-за ночных ограничений на использование воздушного пространства, следует из данных онлайн-табло авиагавани. Росавиация ввела временные ограничения в волгоградском аэропорту на прием и выпуск воздушных судов в ночь на среду, сняты они были в утром 22 апреля. Уточняется, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. По информации онлайн-табло, семь рейсов задержаны в аэропорту Волгограда: три на вылет – в Шарм-эль-Шейх, Москву и Санкт-Петербург и четыре на прилет – в Шарм-эль-Шейх, Атырау, Москву и Санкт-Петербург.

