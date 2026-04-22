РКН не планирует ограничивать доступ к корпоративным VPN для компаний

2026-04-22T18:20+0300

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Роскомнадзор не планирует ограничивать российским компаниям доступ к VPN для корпоративного взаимодействия в сетях внутри страны, доступ к иностранному трафику через VPN предоставляется в соответствии с заявлениями компаний, заявили РИА Новости в ведомстве. "Использование сетевых протоколов шифрования (VPN) для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны не ограничивается", - сообщили там. В ведомстве добавили, что при необходимости использования VPN для доступа к зарубежным ресурсам в рамках производственной деятельности предприятиям предоставляется соответствующая возможность в соответствии с их заявлениями. Так, в настоящее время Роскомнадзор предоставил доступ к зарубежным ресурсам в рамках производственной деятельности для более 57 тысяч адресов и подсетей 1730 компаний в России.

