В Weved рассказали об устойчивом спросе на доставку в РФ

2026-04-22T01:18+0300

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Промышленное оборудование и комплектующие продемонстрировали устойчивый спрос на доставку в РФ в первом квартале, на сегодня компании ввозят все необходимое для поддержания производства, технологической стабильности и коммерческого оборота в стране, рассказала РИА Новости основатель и генеральный директор логистической компании Weved Мария Попова. "Самый устойчивый спрос в первом квартале - на промышленное оборудование и комплектующие, медицинскую и лабораторную технику, электронику и электронные компоненты, расходные материалы для производства, а также товары для маркетплейсов и розницы. По сути, компании ввозят все, что нужно для поддержания производства, технологической стабильности и коммерческого оборота", - сказала она. При этом, говоря о необычных товарах, Попова пояснила, что сегодня речь идет не об экзотических товарах, а о сложности доставки, например, чувствительного лабораторного оборудования или сборных высокотехнологичных партий. Так, по словам Поповой, необычный груз на сегодня стал не редким товаром, а сложным для доставки продуктом.

