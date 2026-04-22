https://1prime.ru/20260422/weved-869346899.html
В Weved рассказали об устойчивом спросе на доставку в РФ
2026-04-22T01:18+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Промышленное оборудование и комплектующие продемонстрировали устойчивый спрос на доставку в РФ в первом квартале, на сегодня компании ввозят все необходимое для поддержания производства, технологической стабильности и коммерческого оборота в стране, рассказала РИА Новости основатель и генеральный директор логистической компании Weved Мария Попова.
"Самый устойчивый спрос в первом квартале - на промышленное оборудование и комплектующие, медицинскую и лабораторную технику, электронику и электронные компоненты, расходные материалы для производства, а также товары для маркетплейсов и розницы. По сути, компании ввозят все, что нужно для поддержания производства, технологической стабильности и коммерческого оборота", - сказала она.
При этом, говоря о необычных товарах, Попова пояснила, что сегодня речь идет не об экзотических товарах, а о сложности доставки, например, чувствительного лабораторного оборудования или сборных высокотехнологичных партий. Так, по словам Поповой, необычный груз на сегодня стал не редким товаром, а сложным для доставки продуктом.
