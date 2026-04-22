Юань не изменился к рублю на Мосбирже в среду

2026-04-22T21:26+0300

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в середине недели притормозил после трех дней снижения, оставшись ниже ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов не изменился и составил 10,95 рубля. Курсовой коридор составил 10,94-11,06 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 75,07 рубля. Рубль притормозил в росте Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в среду притормозил в снижении. Три сессии подряд негативной динамики привели курс ниже психологического уровня 11 рублей за юань, что могло стать сигналом для откупа подешевевшей валюты участниками рынка. Однако отскока юаня вверх не получилось, он остался в узком коридоре - в консолидации. "Юань сегодня балансировал у 11 рублей, доллар - вокруг 75 рублей. Налоговый период приближается, на рынок может поступать дополнительный объем валюты. Кроме того, в курс уже могут транслироваться высокие цены на нефть начала весны. Минфина с операциями по бюджетному правилу на рынке пока нет, сглаживать рост валютного предложения некому. Импортеры по-прежнему малоактивны", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.12 мск повышалась на 3,4%, до 101,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 98,6 пункта. По итогам четырех прошедших в апреле аукционных дней объем размещения Минфином РФ гособлигаций составил 817,5 миллиарда рублей, а объем привлечения - 746,7 миллиарда рублей, обеспечив на 49,8% выполнение "плана" привлечения на рынке ОФЗ во втором квартале, который был установлен на уровне 1,5 триллиона рублей, оценивает Александр Ермак из БК "Регион". "Для выполнения квартального плана привлечения Минфину в оставшееся время необходимо еженедельно размещать по 83,7 миллиарда рублей, что на 27% ниже изначального квартального графика", - добавляет он, рассуждая о ситуации на денежном рынке. Прогнозы Для курса рубля в ближайшее время наиболее значимым останется фактор высоких цен на нефть и более активное поступление возросшей валютной выручки экспортеров на рынок, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "До конца апреля, вероятно, будет преобладать тенденция к укреплению рубля: продажи валюты могут осуществляться более интенсивно в связи с подготовкой к налоговому периоду", - добавляет она. Центробанк в эту пятницу может понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Это в теории негативно для рубля, но в моменте реакции курса может не быть. Ожидаемый шаг секвестра ставки небольшой. Сейчас курс в большей степени зависит от экспортно-импортного баланса и сырьевых цен. Краткосрочные ожидания по юаню - 10,8-11,1 рубля, по доллару - 74-76 рублей", - добавляет он.

https://1prime.ru/20260422/inflyatsiya-869371318.html

